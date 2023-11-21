Аграрный сектор Республики Татарстан переходит на новую стадию развития. Образовательный центр "ФосАгро" становится важнейшим звеном в цепи подготовки кадров и новых технологий в сфере сельского хозяйства. В условиях стремительного развития технологий и внедрения новых методов, становится очевидной необходимость подготовки нового поколения специалистов, способных эффективно применять все новшества.Именно для этой цели был открыт образовательный центр "ФосАгро", который расположен на базе Казанского государственного аграрного университета. В рамках этого центра предлагаются инновационные образовательные программы в сфере сельского хозяйства по 13 направлениям, среди которых не только минеральные удобрения, но и агрономия, растениеводство, животноводство, цифровизация сельского хозяйства, правовые аспекты деятельности АПК.

Открытие образовательного центра ФосАгро в Казанском государственном аграрном университет

Открытие образовательного центра "ФосАгро": спикеры мероприятия выразили слова благодарности и рассказали о главных задача

16 ноября 2023 года в Казанском аграрном университете состоялось торжественное открытие образовательного центра "ФосАгро". На этом важном событии присутствовали почетные гости, включая статс-секретаря - заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации - Увайдова Максима Иосифовича, заместителя Премьер-министра Республики Татарстан - министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Зяббарова Марата Азатовича, заместителя генерального директора по продажам, маркетингу и логистике ПАО "ФосАгро" - Стеркина Михаила Владимировича, а также президента Академии наук Республики Татарстан - Минниханова Рифката Нургалиевича. На встрече присутствовали ректор Казанского ГАУ Айрат Расимович Валиев, КГАВМ Равилов Рустам Хаметович, а также ученые РАН и АН РТ, преподаватели и студенты.

Главная цель события - открытие нового учебного центра "ФосАгро" в рамках университета и подведение итогов эффективной работы при подготовке молодых кадров агропромышленного комплекса.

Новый учебный класс: "Продовольственная безопасность сегодня выходит на первое место

Открывая торжественную церемонию, Максим Иосифович Увайдов, статс-секретарь - заместитель министра сельского хозяйства, рассказал о центрах "ФосАгро" и новом оборудованиии, которое помогает успешно применять знания в аграрных учреждениях.

Максим Иосифович Увайдов, статс-секретарь - заместитель министра сельского хозяйств

"Нашей первоначальной задачей было открытие классов по обучению, и мы успешно достигли этой цели. Более того, мы сделали шаг вперед: компания "ФосАгро" не только ремонтирует и модернизирует помещения для обучения, но и наполняет их высокотехнологичным оборудованием, чтобы обучение будущих сотрудников проходило на высшем уровне. Мы записали ценные лекции от практикующих и опытных специалистов, академиков и профессоров: сегодня эти материалы успешно применяются в аграрных вузах", - поделился Максим Иосифович.

Отметим, что сегодня Российская Федерация лидирует по поставкам зерновых на мировой рынок. Спикер подчеркнул, что это достижение дает уверенность в необходимости подготовки и обучения профессионалов в сельском хозяйстве.

Открытие образовательного центра ФосАгро в Казанском государственном аграрном университет

Поблагодарив компанию "ФосАгро", он поставил задачу увеличить количество профессиональных сотрудников с инновационным мышлением и бизнес-подходом к сельскохозяйственному производству, а также создать положительный имидж АПК для привлечения молодых кадров в сельскую местность.

Об актуальности профессии: "Агрономы - самые востребованные кадры, поэтому профессионализм должен быть на первом месте!

Как рассказал Зяббаров Марат Азатович, Премьер-министр РТ и министр сельского хозяйства и продовольствия, сегодня наиболее востребованными специалистами в республике являются агрономы и врачи. Отмечается, что такие кадры должны обладать высоким профессионализмом.

В ходе выступления Зябаров Марат Азатович подчеркнул важность качественной подготовки студентов университетов. Он отметил, что благодаря таким классам, современные требования уже реализованы не только в аграрном университете, но и в других образовательных учреждениях.

Зяббаров Марат Азатович, Премьер-министр РТ и министр сельского хозяйства и продовольстви

"Огромное спасибо "ФосАгро" за прекрасный класс. Благодаря современному оборудованию, которое соответствует последним технологическим достижениям, наши сотрудники будут более подготовленными, а это крайне важно!" - высказался министр РТ.

В своем выступлении спикер также рассказал о значимости кадров и подчеркнул, что помимо поставок удобрений, "ФосАгро" имеет три логистических центра, расположенных в ключевых транзитных точках республики Татарстан.

Основная задача - внедрить новые идеи для развития аграрного сектор

Рифкат Минниханов, президент Академии наук РТ в своем выступлении рассказал, что "ФосАгро" активно инвестирует в образование и работает над развитием науки в вузах. На сегодняшний день фундаментальная наука получила новое дыхание и стала более прикладной.

Рифкат Минниханов, президент Академии наук РТ

“Все начинается с кадров. Не зря такая крупная компания оборудовала уже 13 классов для обучения. Фундаментальная наука была всегда, но ей придали новое дыхание: она становится более прикладной. Сегодня инвесторы заинтересованы в науке и мы знаем, что "ФосАгро" - это ведущий научный центр в области сельскохозяйственных исследований и обучения. Благодаря своему обширному опыту и экспертизе, они занимают лидирующие позиции в разработке высококачественных решений для сельского хозяйства”, - выразился Рифкат Минниханов, президент Академии наук РТ.

Кроме того, основной задачей на сегодня является поддержка аспирантов, их научных исследований и стартапов, чтобы они могли внедрять инновационные идеи для развития аграрного сектора. Рифкат Нургалиевич подчеркнул необходимость поддержки молодых ученых и стимулирования их активности в развитии земледелия.

Открытие образовательного центра ФосАгро в Казанском государственном аграрном университет

В рамках учебной программы было проведено около 1000 лекций

Михаил Владимирович Стеркин, заместитель генерального директора по продажам, маркетингу и логистике ПАО “ФосАгро” высказался об оснащении учебных классов:

"Создание необходимых условий для комфортного и эффективного обучения и предоставление специальной техники - это важный аспект, который невозможен без поддержки заинтересованного бизнеса", - выразился заместитель генерального директора по продажам, маркетингу и логистике ПАО "ФосАгро"

Михаил Владимирович Стеркин, Заместитель генерального директора по продажам, маркетингу и логистике ПАО "ФосАгро

Спикер также выразил благодарность партнерам и поделился мнением, что образовательная программа “ФосАгро” является уникальной.

"Главная цель обучения - выпуск высокоэффективных специалистов, которые могут сразу найти применение своим знаниям в индустрии", - продолжил свою речь заместитель генерального директора по продажам, маркетингу и логистике ПАО "ФосАгро"

На данный момент в рамках учебной программы доступно более 400 лекций. На данный момент образовательный курс доступен в 45 вузах и колледжах и за последние полтора года его слушателями стали более 54 тысяч человек. Программа будет расширяться и со временем будет доступна в каждом аграрном вузе страны.

Открытие образовательного центра ФосАгро в Казанском государственном аграрном университет

Слова благодарности и вручение символического ключа от образовательного центра "ФосАгро

В знак благодарности и признания достижений, Валиеву Айрату Расимовичу, ректору Казанского государственного аграрного университета был вручен почетный золотой ключ от образовательного центра "ФосАгро". Этот символический подарок олицетворяет глубокое и продуктивное взаимодействие между агрохимической компанией и университетом, которое приводит к достижению совместных целей и результатов.

Вручение символического золотого ключа от компании “ФосАгро” аграрному университет