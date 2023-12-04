В Национальной библиотеке Казани состоялась презентация старта продаж новых домов жилого комплекса "Мой Ритм". Главные спикеры собрались, чтобы рассказать о жизни, которая ожидает будущих владельцев квартир.

В ходе презентации, гости смогли узнать о концепции архитектуры проекта и новых подходах к благоустройству дворовых территорий. Ярким дополнением события стала 3D-демонстрация, завораживающая своей реалистичностью и возможностью услышать будущие ритмы города в необычном музыкальном сопровождении.

В числе приглашенных были не только представители команды разработчиков проекта, но и агентства недвижимости, крупные республиканские СМИ, а также известные казанские блогеры.

Дмитрий Пузырев, главный архитектор "Ак Барс Дом" обратил внимание на особенности проекта:

"Сильной стороной всего проекта остается комплексный подход к застройке. Главной пешеходной артерией Моего Ритма станет бульвар, который соединит между собой все дворовые пространства, детские сады и школы, магазины и рестораны, места отдыха для детей и взрослых", - поделился Дмитрий.

Бульвар в ЖК "Мой Ритм" протянется от новой городской площади на проспекте Камалеева до "Агропромпарка" и его протяженность будет незначительно уступать пешеходной улице Баумана, составив 1,1 км. Отметим, что в скором времени рядом с ЖК откроется новая станция метро "Тулпар" с выходом на площадь."

"К слову, далеко не каждый застройщик "сажает" на территорию своего комплекса такое пространство, как городская площадь", - добавил Пузырев.

Жилой комплекс "Мой ритм": пространство, созданное с любовью к людям

"Мой ритм" - уникальный проект, призванный создать комфортную среду для проживания не только внутри дома, но и за его пределами.

"Мы уверены, что этот проект станет точкой притяжения и будет уникальным для Казани. Всем захочется здесь побывать, прочувствовать атмосферу архитектурной невесомости, которую мы постарались заложить в концепцию", - отметила Карина Щербакова, ведущий архитектор московского Архитектурного бюро "Остоженка".

Визитной карточкой проекта стала двухуровневая торговая галерея, которая связывает воедино все три дома вдоль ул. Сабира Ахтямова. По ней можно не только прогуляться, но и с удобством совершить покупки или встретиться с друзьями в уютном кафе. Вдоль пешеходной галереи будет расставлена комфортная уличная мебель, а ее возвышенность на 2-м уровне оградит от шума и суеты дороги с внешней стороны дома.

Дополнительные пространства для жильцов создают открытые террасы и амфитеатры, которые тематически отличаются друг от друга. В одном дворе амфитеатр становится театральной сценой, во втором - трибуной для спортивных площадок.

Наличие двухуровневых игровых площадок во дворе - отличительная особенность, у которой нет аналогов во дворах других жилых комплексов Казани. Кроме того, здесь есть разнообразные спортивные зоны с уличными тренажерами.

На территории появится большой игровой парк "Озеро дракона", площадью более 1 гектара, посвященный национальному мифическому существу, который связан с историей Казани - черному дракону Зиланту. У жителей ЖК появится возможность активно проводить время на горках, балансировать, заниматься скалолазанием и наслаждаться уютной атмосферой.

Отметим, что масштаб данной зоны сопоставим с парком Горького, настолько он огромен!

Современные подходы, безопасность и разнообразие: обзор преимуществ проекта “Мой Ритм”

Достоинством ЖК "Мой Ритм" остаются не только безопасные благоустроенные дворы с продуманным зонированием, но и разнообразие планировочных решений. Комплекс включает в себя жилые дома высотой от 7 до 25 этажей, которые великолепно объединяются в один архитектурный ансамбль.

"Выбор квартир огромный - квартирография представлена вариантами от студий до пентхаусов во весь этаж», — пояснила Айгуль Латыпова, исполнительный директор "Ак Барс Дом".

Здесь реализован свежий взгляд на планировки: вы сможете выбрать жилье c приватными террасами, гардеробными и мастер-спальнями. В некоторых вариантах квартир, из любой комнаты можно выйти на французский балкончик. Еще одной особенностью проекта является наличие большого окна в ванной комнате.

Отдельного внимания заслуживает и весь внешний облик зданий. Большие окна, открытые террасы со стеклянными ограждениями, светлые тона фасадов, просторное расположение домов относительно друг друга, прогулочные зоны, напоминающие променады – все это, по мнению архитекторов, будет придавать легкие флюиды курортной зоны, доступные не только для жителей ЖК "Мой Ритм", но и для гостей комплекса.

Жилые дома оснащены системой "умный дом", помогающая жителям сэкономить свое время в коммунальных вопросах. Система автоматически передает информацию о расходе электроэнергии и воды соответствующим службам.

Кроме того, в жилище уже установлен базовый функционал для "умной квартиры": мультисенсор, система защиты от протечек и Wi-Fi роутер. Так используя мобильное приложение, можно легко дополнить оборудование, настраивать электронику в соответствии со своим режимом дня, а также дистанционно управлять бытовыми приборами и источниками питания.

В проекте используются современные технологии для обеспечения безопасности жильцов. По периметру и внутри зданий установлены системы видеонаблюдения, а спокойствия жителям добавляет видеодомофония с функцией Face-ID. Через приложение можно наблюдать, что происходит перед входной дверью, что особенно важно, если ваш ребенок остается один дома.

ЖК "Мой Ритм" также предлагает удобные подземные паркинги, оснащенные современными системами вентиляции, кондиционирования, охраны и пожаротушения, а также продуманной навигацией и видеонаблюдением. Заезд на парковку осуществляется по системе считывания номеров.

Жилой комплекс "Мой Ритм" — идеальное место для проживания, созданное с заботой о будущих жителях. Здесь вы найдете все необходимое для комфортной и насыщенной жизни. Не упустите возможность быть частью проекта и взглянуть на мир в новом ритме!

ЖК «Мой Ритм» (ООО «Специализированный застройщик «Мой Ритм»). Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.ООО «Ак Барс Дом», ОГРН 1101690072032, РТ, г. Казань, ул. Меридианная, д.1.