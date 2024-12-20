Новогодние праздники, символизирующие тепло семьи и новые начинания, парадоксально становятся периодом, когда число обращений в больницы резко возрастает. По данным Минздрава, вызовы скорой помощи в это время увеличиваются на 25–30%, а в отделения травматологии и наркологии поступает на 40% больше пациентов. Переедание, травмы и последствия злоупотребления алкоголем — далеко не полный список причин.

Почему такие радостные дни могут обернуться проблемами со здоровьем, как избежать рисков и что делать, если кто-то из близких теряет контроль? На эти вопросы ответила главный врач клиники “Ибис”, психиатр, психотерапевт Надежда Сергеевна Анненкова.

– Новогодние праздники часто ассоциируются с расслаблением и вседозволенностью. Насколько в этот период возрастает риск зависимости, и как это связано с образом жизни?

– Новогодние праздники разрушают привычные рамки: мы едим больше, ложимся позже и позволяем себе расслабиться сильнее, чем обычно. Для большинства это просто способ перезагрузиться, но для тех, кто уже сталкивается с трудностями, это опасный период. Одна лишняя вечеринка может обернуться запоем, обострением хронических болезней или другими серьёзными последствиями.

Когда алкоголь превращается в главный способ отдыха, а человек начинает использовать его, чтобы «забыться» или справиться с усталостью, это тревожный сигнал. Если под действием алкоголя поведение резко меняется, и человек делает то, что в трезвости для него несвойственно, стоит задуматься. Праздники лишь усиливают эти проявления. Я всегда рекомендую находить альтернативы — активный отдых, прогулки или игры с семьёй оставляют более яркие воспоминания и не вредят здоровью.

Забота о себе — первый шаг к здоровью.

Если вы чувствуете, что утратили контроль, не ждите, пока будет поздно. Свяжитесь с наркологической клиникой "Ибис" для консультации.

– Праздничное настроение часто сопровождается перееданием и злоупотреблением алкоголем. Какие сигналы организма говорят о том, что пора остановиться?

– Организм подаёт сигналы, которые нельзя игнорировать: чувство тяжести в желудке, головокружение, лёгкая тошнота — это уже просьба остановиться. Если у вас есть хронические заболевания, такие как гастрит, проблемы с печенью или поджелудочной железой, усиление симптомов — горечь во рту, жжение или боль — требуют особого внимания.

Алкоголь добавляет опасностей. Когда настроение меняется, речь сбивается, а координация ухудшается, организм даёт понять, что он не справляется. Лучше остановиться и переключиться на воду, лёгкие закуски и отдых, чтобы избежать серьёзных последствий. Веселиться можно и с сохранением контроля.

– Как грамотно реагировать, если вы замечаете, что кто-то из ваших близких теряет контроль над алкоголем в праздники?

– Главное — не обострять ситуацию. Навязчивое вмешательство или жёсткие замечания только усугубляют положение. Постарайтесь мягко переключить внимание: предложите прогулку, настольную игру, смену обстановки. Можно предложить минеральную воду или другой безалкогольный напиток — это выглядит естественно и не вызывает сопротивления.

Если человек начинает вести себя агрессивно или странно, лучше не пытаться справляться самостоятельно. Обратитесь к специалисту или вызовите наркологическую помощь, чтобы избежать осложнений. И помните, прямые обвинения или давление только усугубляют сопротивление.

– Иногда праздники становятся поводом для ухода от проблем. Как понять, что это первый шаг к зависимости?

– Если алкоголь становится способом заглушить эмоции или «забыться», это уже повод для беспокойства. Следите за частотой употребления: если человек начинает пить не только в компании, но и в одиночку, это тревожный знак. Обратите внимание на изменения в поведении: резкая раскрепощённость или поступки, которых человек никогда не позволял себе в трезвости, указывают на глубокую связь с состоянием опьянения.

Праздники усиливают эти проявления, и их нельзя игнорировать. Лучше поговорить с близким и предложить обсудить проблему со специалистом, пока это ещё возможно исправить без серьёзных последствий.

– Как часто новогодние обещания "начать новую жизнь с января" становятся ловушкой? Почему важно ставить реалистичные цели?

– Обещания начать новую жизнь часто остаются словами, особенно если они основаны на эмоциях, а не на конкретном плане. Формулировки вроде «с понедельника брошу пить» дают ложное оправдание: «Сегодня я могу расслабиться». Такой подход лишь закрепляет проблемы.

Резкие перемены редко работают. Вместо абстрактного обещания лучше определить чёткие шаги: пройти детоксикацию, обратиться к психологу, записаться к наркологу. Это поможет не только снизить тягу, но и понять причины зависимости. Настоящие перемены требуют времени, усилий и конкретного плана действий.

– Чем может быть полезна консультация со специалистом после праздников, даже если кажется, что с зависимостью или здоровьем проблем нет?

– Праздники часто оставляют след: усталость, тревога, нарушения сна, тяга к «опохмелу». Если вы замечаете потерю контроля или симптомы вроде тяжести, боли в животе или тошноты, стоит обратиться к врачу. Даже если это кажется мелочью, консультация поможет выявить проблемы на ранней стадии.

Разговор с психиатром-наркологом — это не только диагностика, но и возможность получить рекомендации по восстановлению организма. Иногда это помогает предотвратить серьёзные последствия, даже если вы думаете, что всё под контролем. Ваше здоровье — это приоритет, особенно после таких насыщенных праздников.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.