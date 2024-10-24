Спрос на вторичное жилье в России падает. По данным Росреестра, в Москве на вторичном рынке за первые семь месяцев 2024 года было зарегистрировано 79 тысяч сделок, тогда как в 2023 году за тот же период сделок было 93 тысячи. При этом в Казани спрос на вторичное жилье выше, чем в других городах-миллионниках. Но почему? И что все-таки выбрать: новостройку или вторичку?

Редакция ProKazan обсудила этот вопрос с экспертом по недвижимости компании «Альтера», Верой Донда.

Ипотека и цены: что сейчас происходит?

Сегодня основная проблема для многих покупателей — это высокие ставки по ипотеке. Без льготных программ, таких как семейная ипотека, ставки доходят до 21-23%. Это делает покупку квартиры в кредит непростой задачей.

В Казани есть застройщики, которые предлагают ставки на уровне 13% для всех, даже без льготных программ. Также есть шанс заполучить рассрочку или траншевую ипотеку, когда на период строительства платежи существенно снижены.

Сколько эти предложения будут действовать пока неизвестно, но сейчас ими можно воспользоваться.

Кому подойдёт вторичное жильё?

Квартиры на вторичном рынке пользуются спросом у людей, кто совершает обменные сделки - продает квартиру, в которой живет и покупает другую. А также среди тех, кто хочет сразу переехать в новую квартиру. Ведь, как правило, во вторичном жилье уже сделан ремонт, и оно расположено в обжитых районах. Это может быть важно для молодых семей и для тех, кто не хочет ждать ключи от новостройки и делать полностью ремонт.

Тем не менее, на вторичном рынке могут быть свои сложности: например, состояние квартиры может потребовать косметического ремонта, а документы — тщательной проверки.

«На вторичном рынке существует риск потери квартиры, если в процессе сделки окажется, что с документами что-то не в порядке. История владения у вторичек может насчитывать 20-30 лет, и за это время могут возникнуть проблемы с правами предыдущих владельцев, которые не были замечены. Чтобы избежать юридических проблем, нужно пользоваться услугами специалиста по недвижимости. Стоимость его услуг в разы ниже, чем стоимость проблем, которые могут возникнуть потом» — утверждает Вера Донда.

Сейчас рынок вторичной недвижимости вернулся к ситуации, когда покупатель диктует условия. На каждые 10 продающихся квартир приходится всего один потенциальный покупатель, поэтому у казанцев есть возможность торговаться и добиваться скидок.

Инвестиции и аренда: стоит ли вкладываться?

Из-за экономической нестабильности многие люди предпочитают вкладывать деньги в недвижимость, считая ее более надежной, чем депозиты в банке. Казань привлекает не только местных, но и приезжих инвесторов, ведь спрос на аренду в городе растёт, особенно среди студентов. В 2024 году предложений на рынке аренды стало больше, что позволяет сдавать жильё и зарабатывать на этом.

Ипотека и расчеты: на что обращать внимание?

Если вы хотите купить жилье в кредит, важно учитывать текущие ставки и прогнозы на будущее. Например, сейчас ставка составляет около 21%, но через пару лет она может измениться до 12-14%, что снизит ежемесячные выплаты и уменьшит переплату. При покупке вторичного жилья лучше сразу внести хотя бы 20% от стоимости, чтобы облегчить себе выплаты. Идеально, если у вас есть сумма на половину квартиры.

Застройщики также предлагают различные программы рассрочки, которые могут помочь справиться с платежами до получения ключей от квартиры.

Прогнозы: что ждёт рынок дальше?

Ожидается, что ставки по ипотеке будут снижаться. Это может привести к росту сделок на вторичном рынке. Однако новостройки по-прежнему будут конкурировать с вторичками. Это сдержит рост цен на старые квартиры, особенно те, которые требуют капитального ремонта.

Несмотря на временные трудности, вторичный рынок остаётся перспективным. Главное — учитывать не только текущую ситуацию, но и думать о будущем, чтобы принимать правильные решения. Помните, что вы всегда можете обратиться к специалисту по недвижимости, чтобы получить ответы на все свои вопросы и наилучшим образом решить вашу задачу.