Кажется, что ковёр — это просто часть интерьера. Мягкая поверхность под ногами, уютный акцент в комнате. Но за этим комфортом скрывается невидимая угроза.

«Пылевые клещи, слоистые залежи грязи внутри ворса, уплотнённая за годы пыль — всё это создаёт опасную среду прямо у вас под ногами», — предупреждают специалисты.

Чтобы разобраться, чем на самом деле дышит ваш дом и почему регулярная стирка ковра — это вопрос здоровья, а не эстетики, редакция ProKazan обратилась за комментарием к руководителю центра профессиональной чистки ковров ОМИС в Казани, Ильгизу Сиразиеву.

— Почему регулярная стирка ковра важна для поддержания здоровья в доме? Какие микроорганизмы могут скрываться в ковре?

— Ковры в доме работают как накопители: в них скапливается пыль, остатки эпителия с нашей кожи ,шерсть от домашних питомцев и другие микрочастицы, — объясняет руководитель ОМИС. — В таких условиях прекрасно чувствуют себя пылевые клещи. Они питаются именно теми остатками кожи, которые оседают в ворсе ковров.

На сегодняшний день известно более 150 видов пылевых клещей. Сами по себе эти микроорганизмы не опасны, но их тела и конечности являются сильными аллергенами. У многих людей, особенно у детей, контакт с ними может вызывать аллергические реакции — от заложенности носа до кожных высыпаний.

Регулярная профессиональная чистка помогает избавляться от этих скрытых угроз. Чтобы ковёр оставался безопасным элементом интерьера, его рекомендуется чистить минимум два раза в год — перед зимним и летним сезонами.

— Чем отличается профессиональная чистка ковров от обычной стирки в домашних условиях?

— В домашних условиях полноценно постирать ковёр невозможно. Чаще всего люди используют два способа: обычный пылесос или вызов мастера на химчистку.

Бытовой пылесос — даже с турбощёткой — позволяет только частично вычистить ворс и удалить поверхностную пыль. Химчистка дома подразумевает распыление чистящего раствора с последующим мгновенным всасыванием влаги. Такой способ хорошо подходит для профилактики, но глубоко внутрь волокон он не проникает: брызги воды физически не могут пройти через плотный ворс. Да и зачастую на поверхности могут сохраниться остатки чистящего средства.

Профессиональная чистка в специализированном цеху — это совсем другой уровень. Ковёр проходит несколько этапов: механическое выбивание пыли, полноценную стирку с помощью восьми щёток, двухкратное ополаскивание под давлением, отжим в центрифуге и сушку в специальной камере. Такой комплексный подход позволяет вымыть загрязнения не только с поверхности, но и из глубины волокон, восстановить свежесть и продлить срок службы ковра.

— Какие технологии используются для стирки ковров и в чём их преимущества?

— Профессиональная чистка ковров начинается с тщательного осмотра: мы измеряем длину, ширину, высоту ворса ,тип материала , какие именно загрязнения есть на ковре . После диагностики ковёр отправляется на механическое выбивание пыли. Это обязательный этап: аппарат тщательно выбивает мелкодисперсную пыль, песок, крошки и всё то, что невозможно удалить обычной водой.

Далее ковёр попадает в моечный станок, где происходит стирка с применением специальных моющих средств . Пенный состав равномерно наносится с помощью восьми роторных щёток . Четыре из них вращаются вправо, четыре — влево , что позволяет равномерно и глубоко промывать полотно и вычистить самые глубоко залежалую грязь. После стирки ковёр дважды ополаскивается под сильным напором воды, а ворс дополнительно вычесывается щётками.

Следующий этап — отжим в центрифуге на скорости около 1000 оборотов в минуту. Это позволяет максимально удалить влагу, не повреждая структуру ковра. Завершается процесс сушкой в специальной камере при температуре 40–50 градусов и сильной вентиляцией . Полный цикл сушки занимает около 12 часов.

После высушивания ковры проходят финишную обработку: их ещё раз осматривают, вычесывают ворс и удаляют остатки шерсти или волос, если они остались.

Преимущество такой технологии — в глубокой и бережной очистке ковра. Мы не просто освежаем его внешний вид, а действительно избавляем полотно от накопившейся за годы грязи и аллергенов.

— Как часто стоит чистить ковры, чтобы поддерживать оптимальный уровень чистоты и здоровья в доме? Есть ли особенности ухода за коврами, которые способствуют их долгому сроку службы и поддержанию чистоты?

— Мы рекомендуем проводить профессиональную чистку ковров два раза в год — перед зимним и летним сезонами, — объясняет руководитель ОМИС. — Такая регулярность позволяет поддерживать ковер не только внешне чистым, но и гигиенически безопасным.

Почему это важно? Со временем в глубине ворса накапливается пыль, шерсть, крошки, остатки эпителия. Без чистки всё это превращается в плотный слой, который сложно промыть даже современным оборудованием. Ковёр буквально становится похож на валенок — грязь сваливается, ворс теряет упругость, а цвет тускнеет.

Чтобы продлить срок службы ковра и сохранить его свежий вид, важно не только регулярно стирать его, но и правильно ухаживать между чистками:

регулярно пылесосить (особенно в местах с высокой проходимостью),

при необходимости вызывать мастеров для поверхностной химчистки,

избегать длительного накопления сильных загрязнений,

использовать кондиционеры для ополаскивания ковров, особенно если они изготовлены из вискозных волокон.

Такие простые меры помогут коврам оставаться красивыми, мягкими и безопасными для здоровья долгие годы.

— Что вы можете сказать о безопасности средств для чистки ковров? Как выбираются безопасные для здоровья компоненты?

— Безопасность наших клиентов для нас стоит на первом месте. Именно поэтому для стирки ковров мы используем только проверенные средства турецкого производства. Турецкие производители сейчас лидируют на рынке как по качеству оборудования для чистки, так и по составу химии.

Все применяемые нами средства сертифицированы в соответствии с российскими нормами и стандартами. Они гипоаллергенные, не имеют резких запахов и полностью безопасны для взрослых и детей. После стирки ковёр не пахнет химией — иногда на шерстяных коврах остаётся лёгкий естественный запах шерсти, но посторонних запахов нет.

По желанию клиента мы можем добавить ароматизаторы — у нас есть несколько видов лёгких ароматов, которые некоторое время остаются на ковре. Также мы настоятельно рекомендуем использывать кондиционеры для ополаскивания ковров, особенно тех, что сделаны из вискозных волокон. Кондиционеры не только делают ковры мягче и пушистее, но и придают им антистатические свойства: меньше пыли оседает, ковры дольше остаются чистыми.

Сотрудники ОМИС выбирают только те средства, которые безопасны для здоровья, эффективны в работе и соответствуют всем требованиям клиентов компании.

Пылевые клещи, накопленная за годы пыль, скрытые аллергены — всё это не видно глазу, но влияет на самочувствие каждый день. И бороться с ними можно не временными мерами, а грамотной регулярной чисткой.

Профессиональная стирка — это не просто удаление пятен, а полная регенерация вашего ковра. Если вы давно не задумывались, чем дышит ваш дом — возможно, сейчас самое время это сделать. Записывайтесь на профессиональную чистку ковров в центре «ОМИС» в Казани.