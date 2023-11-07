Лишь четверть российских женщин репродуктивного возраста сразу обращается к гинекологу в случае появления тревожных симптомов, остальные предпочитают ждать, пока "пройдет само". И менее трети проходят профилактический осмотр у гинеколога так, как это рекомендуют специалисты - каждые полгода. По данным исследований ВЦИОМ только 31% женщин идут к врачу сразу, как появились симптомы.

Редакция ProKazan связалась с Денизой Харисовой, акушером-гинекологом клиники "Формула здоровья", чтобы узнать с какими проблемами сталкиваются женщины и девушки, каким способом они решаются, и какие профилактические меры нужно предпринимать для поддержания здоровья.

Дениза Харисова, акушер-гинеколог клиники "Формула здоровья"

- С какими проблемами чаще всего сталкиваются женщины?

- В большинстве случаев пациентки приходят с жалобами, которые могут свидетельствовать о воспалении органов малого таза - беспокоят необычные выделения из половых путей - они могут быть более обильными, чем обычно, иметь необычный цвет, консистенцию, запах. Также могут беспокоить зуд, жжение, дискомфорт в интимной области или боли в животе.

Еще одна частая проблема женщин всех возрастов - нерегулярный менструальный цикл, который может быть связан с множеством заболеваний - кистами яичников, синдром поликистозных яичников, аденомой гипофиза и другими.

- Какими заболеваниями чаще всего страдают девушки до и после родов, а также женщины старше 40 лет?

- У подростков, молодых девушек до и после родов, и зрелых женщин распространены различные виды заболеваний. Для удобства разделю случаи по возрасту:

Девушки более молодого возраста, которые только начали половую жизнь, чаще всего сталкиваются с воспалительными заболеваниями органов малого таза. Учитывая, что многие пренебрегают барьерной контрацепцией, частая смена половых партнеров с большей вероятностью приводит к появлению инфекций.

Молодые мамы чаще сталкиваются с опущением стенок влагалища, так как во время беременности и родов ткани промежности испытывают колоссальные нагрузки, к тому же нередко в родах бывают разрывы или рассечения промежности, которые, к сожалению, не могут пройти бесследно. Обычно таких пациенток беспокоит снижение либидо, ощущение сухости во влагалище, часто возникают боли и дискомфорт при половом акте, а также могут появиться симптомы стрессового недержания мочи, когда при кашле, чихании, беге, прыжках выделяется хотя бы капелька мочи. Если эти симптомы игнорировать происходит постепенное прогрессирование процесса вплоть до выпадения внутренних половых органов.

Как предостеречь себя от опущения матки? Не поднимайте тяжести, правильно питайтесь, чтобы не провоцировать запоры и "не тужиться", занимайтесь спортом разумно и практикуйте упражнения Кегеля (комплекс упражнений для интимных мышц) - это отличная профилактика опущения внутренних половых органов.

С появлением малыша внимание молодой мамы практически полностью сконцентрировано на материнстве, и зачастую, для своего здоровья времени почти не остается. Но ведь хорошее самочувствие мамы очень важно для благополучия всей семьи. Тело женщины меняется после беременности и родов, это естественно, и очень важно уделить достаточно внимания послеродовому восстановлению, так как проблемы в интимной сфере очень влияют на качество жизни в целом.

Женщины старше 40 лет тоже могут страдать всеми вышеперечисленными заболеваниями. Чаще всего, это недолеченные болезни, которые перешли в хроническую форму. В таком случае исправлять ситуацию намного тяжелее.

Также одна из частых проблем в этом возрасте - нерегулярные менструации. Причина этого - дисбаланс гормонов, который наблюдается при постепенном угасании репродуктивной функции, то есть в период перименопаузального перехода. На первый взгляд кажется, что это естественно, но вследствие этого гормонального дисбаланса после задержки менструации может начаться кровотечение из половых путей. В таких случаях мы делаем гистероскопию. Процедура представляет собой визуализацию полости матки специальным инструментом гистероскопом и удаление излишне толстого эндометрия, тем самым мы добиваемся остановки кровотечения. А удаленные ткани отправляются на гистологическое исследование.

Дениза Харисова, акушер-гинеколог клиники “Формула здоровья” и Виктория Козырева, журналист ProKazan

- Даже если женщина не живет половой жизнью или у нее ничего не болит, это гарантирует, что она полностью защищена от гинекологических болезней?

- К сожалению, это не так. Есть такие состояния, которые не связаны с сексуальной активностью. Например, фолликулярные кисты яичников возникают вследствие гормонального дисбаланса или хронического воспаления, а не из-за наличия или отсутствия сексуальной активности, или эндометриоз матки (болезнь, при которой ткани эндометрия , то есть внутренней слизистой оболочки матки, распространяются за пределы полости матки), а также миома тела матки (очень распространенное доброкачественное новообразование матки).

Вообще, если девушка считает, что полностью здорова, и ее ничего не беспокоит, то ей будет достаточно приходить на профилактический осмотр к гинекологу раз в год: ей проведут ультразвуковую диагностику органов малого таза, возьмут анализ на микрофлору и на раковые клетки шейки матки.

Но если появляются хоть какие-то, даже минимальные, жалобы , нужно не откладывать поход к гинекологу, чтоб не столкнуться с последствиями несвоевременного лечения.

Дениза Харисова, акушер-гинеколог клиники "Формула здоровья"

- Как можно снизить риск появления заболеваний?

- Самое главное - постараться поменьше подвергаться стрессу и вести здоровый образ жизни, ведь физическая активность, правильное питание, полноценный сон являются профилактикой многих заболеваний абсолютно всех органов и систем.

Чтобы обезопасить себя от инфекций передающихся половым путем используйте барьерный метод контрацепции и разумно выбирайте половых партнеров.

А что касается состояний, с которыми сталкиваются девушки после родов и женщины старшего возраста, то можно замедлить прогрессирование опущения стенок влагалища и матки при помощи определенных процедур.

Одна из таких методик называется динамическая квадриполярная радиочастота, на основе которой работает аппарат "Ева".

Аппарат имеет два датчика - внутренний и наружный, которые справляются со следующими проблемами:

Наружный датчик: корректирует возрастную липодистрофию больших половых губ (улучшает внешний вид промежности, делая ткани вульвы более упругими, подтянутыми), деформацию промежности после родов ( последствия разрывов и рассечений), лечит склероатрофический лихен (атрофия слизистых, сопровождаемая выраженной сухостью, белыми пятнами и ночным зудом вульвы).

Внутренний датчик: лечит атрофические изменения стенок влагалища, уменьшает объем влагалища и избавляет от стрессового недержания мочи.

Аппарат "Ева" помогает подготовиться к беременности и последующим родам, делая ткани промежности более эластичными, тем самым уменьшая риск их разрывов в родах. Процедура комфортна, безболезненна, безопасна, не требует реабилитации.

Еще одной эффективнейшей методикой коррекции симптомов опущения стенок влагалища является PRP - терапия, когда в область интимной зоны вводится обогащенная тромбоцитами собственная плазма пациента.

Модель женской репродуктивной системы в клинике "Формула здоровья"

При введении плазмы улучшается кровоснабжение тканей за счет образования новых сосудов, нормализуется выработка секретов, ткани становятся более увлажненными, что делает сексуальные отношения более комфортными, улучшается эстетика наружных половых органов. Плазмотерапия используется не только для лечения симптомов опущения стенок влагалища, но и при частых обострениях цистита, при хронических воспалительных заболеваниях органов малого таза (хронический цервицит, эндометрит) , при лейкоплакии, в процессе лечения бесплодия при спаечном процессе , при возрастной атрофии интимной области и др.

Чтобы узнать о процедурах больше - обратитесь к специалистам клиники "Формула Здоровья".

- Есть ли такие заболевания, которые считаются неопасными? И нужно ли их лечить?

- Некоторые состояния в гинекологии раньше считали заболеваниями и старательно их залечивали, но медицина непрерывно движется вперед, и вот сейчас врачи несколько иначе смотрят на некоторые вещи.

Например, эктопию шейки матки еще несколько лет назад называли эрозией и прижигали. Однако сейчас к прижиганию шейки прибегают достаточно редко, только если имеются веские основания для этого. В большинстве случаев это нормальное состояние шейки матки, которое не требует лечения.

Еще один пример - фолликулярная киста яичников. Согласна, звучит страшно, но на самом деле это всего лишь нелопнувший в середине цикла фолликул. Обычно эти кисты небольшого размера и рассасываются самостоятельно довольно быстро. Но если образование большое и продолжает расти появляется риск разрыва кисты. В этом случае потребуется оперативное вмешательство.

- Немного философский, но не менее важный вопрос: существуют ли такие ситуации, когда девушка откладывает прием из-за стеснения или боязни осуждения? Если да, то как перебороть этот страх?

- Стеснение, смущение - это нормальные чувства, конечно же некоторые девушки испытывают эти эмоции. Главное, в таком случае нужно осознать тот факт, что гинеколог - это такой же врач, как и специалист любой другой области, а половые органы - такие же нормальные и важные органы, как, например, селезенка или кишечник. Хороший гинеколог никогда не будет пытаться пристыдить пациента. Наоборот, похвалит! Ведь девушка большая молодец, что не стала игнорировать проблему и обратилась к специалистам, которые сделают все, чтоб ей помочь!

- Какие анализы должна сдавать девушка каждый год?

- Стандартная рекомендация - профилактический осмотр с взятием анализа на микрофлору и анализа на раковые клетки 1 раз в год. В некоторых случаях мы также рекомендуем пройти ультразвуковое исследование органов малого таза. Необходимость дополнительных анализов и исследований выявит и порекомендует гинеколог при личной беседе.

К слову, в клинике «Формула здоровья» можно пройти все медицинские анализы в режиме "здесь и сейчас".