Кулинарные шедевры для всех и каждого: рецепты деликатесов от ресторана «Каспийка»

В основе нового меню «Каспийки» — обширная деликатесная группа: ароматная осетрина, нежнейший осьминог, пикантные креветки. Топовыми рецептами из нового меню поделился бренд-шеф Кирилл Еселев.

На Руси осетрина, заморские деликатесы и особые кушанья подавались только по праздникам. Эта традиция сохранилась в советское время и даже сейчас. Но для того, чтобы отведать праздничных блюд не обязательно дожидаться Нового года или дня рождения! Всеми любимые рецепты можно заказать в «Каспийке» уже сегодня. Это праздник, который с нами каждый день: и в будни, и в выходные, и с друзьями, и в кругу семьи.

Царская рыба к царскому столу

Осетрина с давних пор украшала царские столы: из нее готовили уху, тельное из рыбы, а также фаршировали красной и чёрной икрой. В те времена она являлась деликатесом. Статус её нисколько не изменился. Однако в современном прочтении у каждого есть возможность отужинать действительно «по-царски».

Осетрина в соусе шампань

Ингредиенты:

Филе осетрины – 130 гр

Соль – 2 гр

Перец черный молотый – 0,5 гр

Масло оливковое – 5 мл

Масло растительное – 15 мл

Соус шампань – 70 гр

Икра красная – 7 гр

Лук зеленый – 1 гр

Лайм – 20 гр

Шампанское – 200 мл

Как приготовить:

Солим филе осетрины и обжариваем его с двух сторон на растительном масле до золотистой корочки. Доводим осетрину до готовности в духовке при 180 градусах за 3-4 мин. Соус шампань готовим, выпаривая шампанское со сливками, в конце добавляем красную икру. Филе осетра обильно поливаем соусом, декорируем зеленым маслом и луком. Подается с ломтиком лайма.

Настоящей «изюминкой» ресторана является — рыбная лавка. Её особенность в том, что здесь вы можете самостоятельно выбрать рыбу или морепродукты. Шеф-повара ресторана приготовят изысканные блюда по вашим пожеланиям. И вы сможете насладиться вкусным блюдом в уютной обстановке ресторана.

А как насчёт доступных изысков? Картофель, черри и… Щупальца осьминога на гриле

Мы смотрим на привычное свежим взглядом, вдохновляемся и решаемся на новые эксперименты. Только соединяя в одном блюде те продукты, которые обычно не используются вместе, можно получить новые неожиданные сочетания. Экспериментируя с разными специями и соусами, можно придать блюду новый вкус и аромат, — поделился бренд-шеф «Каспийки» Кирилл Еселев.

Осьминог на гриле с овощами

Ингредиенты:

Осьминог отварной – 100 гр

Масло растительное – 10 мл

Масло сливочное – 10 гр

Картофель мини отварной – 140 гр

Помидоры черри – 50 гр

Соль – 1 гр

Масло чесночное – 5 гр

Соус Песто – 10 гр

Базилик свежий – 1 гр

Соус Ромеско – 60 гр

Как приготовить:

Отвариваем картофель и обжариваем его на сковороде с растительным маслом и солью. Осьминога варим 25-30 мин после закипания. Обжариваем на растительном масле щупальце осьминога до золотистого цвета 3-4 минуты. Соус ромеско готовим, смешивая в блендере томаты в собственном соку и печеный перец с оливковым маслом. Добавляем соль и базилик. Выкладываем осьминога и овощи на соус ромеско. Декорируем капельками соуса песто, базиликом и томатами черри.

А как насчет необычного и слегка измененного всеми полюбившегося оливье?

Оливье - стал неотъемлемой частью любого праздничного стола. Многие люди готовят этот традиционное блюдо в по-разному, добавляя что-то своё. Так известный всем салат стал ещё и повседневным. Но мы предлагаем вам приготовить его по уникальному рецепту, который удивит ваших гостей. А всё потому, что это «Морское оливье»!

Оливье с крабом и красной икрой

Ингредиенты:

Морковь отварная - 20 гр

Картофель отварной - 40 гр

Огурцы корнишоны консервированные - 20 гр

Горошек зеленый - 20 гр

Мясо краба - 25 гр

Икра красная - 10 гр

Яйцо - 0,5 шт

Лук зеленый - по вкусу

Шпинат крупнолистовой - 1 шт

Майонез - 30 гр

Соль - 1 гр

Как приготовить:

Отварные овощи нарезаем мелкими кубиками, добавляем в них мясо краба и соль. Затем добавляем майонез и хорошо перемешиваем. Выкладываем на тарелку салат, украшаем красной икрой, листиком шпината и половинкой яйца. Придайте блюду новый вид, используйте другие формы для подачи. Например, выложите салат в форме морской звезды.