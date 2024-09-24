Кулинарные шедевры для всех и каждого: рецепты деликатесов от ресторана «Каспийка»
В основе нового меню «Каспийки» — обширная деликатесная группа: ароматная осетрина, нежнейший осьминог, пикантные креветки. Топовыми рецептами из нового меню поделился бренд-шеф Кирилл Еселев.
На Руси осетрина, заморские деликатесы и особые кушанья подавались только по праздникам. Эта традиция сохранилась в советское время и даже сейчас. Но для того, чтобы отведать праздничных блюд не обязательно дожидаться Нового года или дня рождения! Всеми любимые рецепты можно заказать в «Каспийке» уже сегодня. Это праздник, который с нами каждый день: и в будни, и в выходные, и с друзьями, и в кругу семьи.
Царская рыба к царскому столу
Осетрина с давних пор украшала царские столы: из нее готовили уху, тельное из рыбы, а также фаршировали красной и чёрной икрой. В те времена она являлась деликатесом. Статус её нисколько не изменился. Однако в современном прочтении у каждого есть возможность отужинать действительно «по-царски».
Осетрина в соусе шампань
Ингредиенты:
Филе осетрины – 130 гр
Соль – 2 гр
Перец черный молотый – 0,5 гр
Масло оливковое – 5 мл
Масло растительное – 15 мл
Соус шампань – 70 гр
Икра красная – 7 гр
Лук зеленый – 1 гр
Лайм – 20 гр
Шампанское – 200 мл
Как приготовить:
Солим филе осетрины и обжариваем его с двух сторон на растительном масле до золотистой корочки. Доводим осетрину до готовности в духовке при 180 градусах за 3-4 мин. Соус шампань готовим, выпаривая шампанское со сливками, в конце добавляем красную икру. Филе осетра обильно поливаем соусом, декорируем зеленым маслом и луком. Подается с ломтиком лайма.
Настоящей «изюминкой» ресторана является — рыбная лавка. Её особенность в том, что здесь вы можете самостоятельно выбрать рыбу или морепродукты. Шеф-повара ресторана приготовят изысканные блюда по вашим пожеланиям. И вы сможете насладиться вкусным блюдом в уютной обстановке ресторана.
А как насчёт доступных изысков? Картофель, черри и… Щупальца осьминога на гриле
Мы смотрим на привычное свежим взглядом, вдохновляемся и решаемся на новые эксперименты. Только соединяя в одном блюде те продукты, которые обычно не используются вместе, можно получить новые неожиданные сочетания. Экспериментируя с разными специями и соусами, можно придать блюду новый вкус и аромат, — поделился бренд-шеф «Каспийки» Кирилл Еселев.
Осьминог на гриле с овощами
Ингредиенты:
Осьминог отварной – 100 гр
Масло растительное – 10 мл
Масло сливочное – 10 гр
Картофель мини отварной – 140 гр
Помидоры черри – 50 гр
Соль – 1 гр
Масло чесночное – 5 гр
Соус Песто – 10 гр
Базилик свежий – 1 гр
Соус Ромеско – 60 гр
Как приготовить:
Отвариваем картофель и обжариваем его на сковороде с растительным маслом и солью. Осьминога варим 25-30 мин после закипания. Обжариваем на растительном масле щупальце осьминога до золотистого цвета 3-4 минуты. Соус ромеско готовим, смешивая в блендере томаты в собственном соку и печеный перец с оливковым маслом. Добавляем соль и базилик. Выкладываем осьминога и овощи на соус ромеско. Декорируем капельками соуса песто, базиликом и томатами черри.
А как насчет необычного и слегка измененного всеми полюбившегося оливье?
Оливье - стал неотъемлемой частью любого праздничного стола. Многие люди готовят этот традиционное блюдо в по-разному, добавляя что-то своё. Так известный всем салат стал ещё и повседневным. Но мы предлагаем вам приготовить его по уникальному рецепту, который удивит ваших гостей. А всё потому, что это «Морское оливье»!
Оливье с крабом и красной икрой
Ингредиенты:
Морковь отварная - 20 гр
Картофель отварной - 40 гр
Огурцы корнишоны консервированные - 20 гр
Горошек зеленый - 20 гр
Мясо краба - 25 гр
Икра красная - 10 гр
Яйцо - 0,5 шт
Лук зеленый - по вкусу
Шпинат крупнолистовой - 1 шт
Майонез - 30 гр
Соль - 1 гр
Как приготовить:
Отварные овощи нарезаем мелкими кубиками, добавляем в них мясо краба и соль. Затем добавляем майонез и хорошо перемешиваем. Выкладываем на тарелку салат, украшаем красной икрой, листиком шпината и половинкой яйца. Придайте блюду новый вид, используйте другие формы для подачи. Например, выложите салат в форме морской звезды.
Сеть ресторанов «Каспийка» совместно с редакцией «Prokazan» надеются, что рецепты новых блюд вдохновят вас на кулинарные эксперименты и помогут разнообразить привычную кухню!
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