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Новый простор для счастья: рассказываем, как семья из Казани устала мириться с теснотой и выбрала комфорт

Ищете комфортное жильё в Казани? ЖК «Отражение...

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Семья Гариповых долгое время жила в маленькой однушке, где каждый квадратный метр был на вес золота. Это было их первое собственное жильё, уютное “гнезнышко”. Но Эльмира и Ильнур чувствовали, что пространство уже не отвечает растущим потребностям семьи. Их сын Тимур подрос, а Эльмира снова забеременела. Так семья пришла к выводу, что пора что-то менять, ведь дома становится тесно. И если раньше им было хорошо и спокойно в маленькой квартире, то теперь нужно было думать о переезде.

Но найти подходящую квартиру оказалось не так просто. Шумный город, тесные дворы, стандартные новостройки — ни один из вариантов не нравился. Гариповы съездили на несколько просмотров в новостройках, но каждый раз вернувшись, понимали, что это не то, о чем они мечтали.

У Гариповых были свои запросы на новое жилье. Важно было найти то, что закрывает все потребности семьи – доступно, спокойно, развитая инфраструктура, безопасная территория для детей, простор и подходящее комьюнити. Рынок в Казани большой и разнообразный, найти идеальное жилье в мегаполисе – задача нелегкая. Но семье повезло — они почти сразу наткнулись на вариант, отвечающий всем запросам. ЖК «Отражение» сейчас находится на этапе строительства, а сдача запланирована на 4 квартал 2025 года — и это тоже сыграло важную роль: будет время спокойно всё обдумать, спланировать переезд, ремонт и не идти на компромиссы.

Вдохновляющая архитектура

Когда семья Гариповых впервые увидела ЖК комфорт-класса «Отражение» на сайте застройщика, первое, что их впечатлило, — это архитектура комплекса. Пока проект находится на стадии строительства, они не могли не заметить, как это место выделяется среди других. Это не просто высокие башни из бетона и стекла, а образец гармонии и продуманности, где цвета фасадов идеально сочетаются с окружающей природой. Три 25-этажных дома расположены с достаточным пространством между собой, что позволяет не чувствовать тесноты и сохраняет ощущение открытости и лёгкости.
Эльмира и Ильнур часто представляют, как будут жить в этих красивых домах, и с нетерпением ждут завершения строительства.

— Когда мы увидели эти проекты и планировки, сразу поняли, что это не просто новостройка, а место, где мы сможем почувствовать себя дома, — говорит Эльмира.
— Каждая деталь здесь продумана до мелочей. Мы спросили про окна, и застройщик заверил нас, что благодаря правильной геометрии фасадов и большим окнам, квартиры будут наполнены светом, а вид из них откроет перспективу на окружающую территорию, создавая ощущение простора, несмотря на близость домов друг к другу. Уже сейчас нам стало понятно, что здесь будет уютно и комфортно для всей нашей семьи, — добавляет Ильнур.

Что особенно понравилось семье Гариповых, так это входные группы.

— Мы привыкли, что возвращение домой — это просто шаг в квартиру. Но здесь, в «Отражении», даже на этапе просмотра рендеров мы уже ощутили, как хочется задержаться и насладиться красотой, — признаётся Эльмира. – При этом мы понимаем, что все будет именно так, как показано на красивых картинках. Показательным примером стали другие ЖК, где картинка на сайте точно соответствует действительности.

Планировки квартир в «Отражении» также оставили приятное впечатление. Просторные студии, двушки и трешки с продуманной эргономикой — каждый метр пространства здесь использован с умом. Эльмира и Ильнур поняли, что не нужно будет ломать голову, куда поставить шкаф или как разместить мебель. В этих квартирах комфорт продуман заранее: светлые комнаты с увеличенными окнами и два санузла в трёхкомнатной планировке — решение, которое они уже представляют в своей жизни.


Двор, где тишина и уют — не роскошь, а норма

— Мы искали место, где можно дышать свободно и не думать о том, что машина застрянет рядом с детской площадкой, — рассказывает Ильнур. — Здесь будет много деревьев и кустарников. Они не только создают красоту, но и обеспечат чистый воздух.
В Казани такой уютный двор, где сочетаются природа и комфорт, встретишь не часто.

— Когда увидели визуализации, сразу обратили внимание на продуманную территорию. В «Палитре», где мы бывали с друзьями, уже реализована похожая концепция — и она работает, — рассказывает Эльмира. — Площадки там действительно зонированы по возрасту, и мы надеемся, что в «Отражении» будет ещё интереснее и безопаснее для детей.

— А мы с Тимуром просто обожаем кататься на самокатах, — добавляет Ильнур. — Широкие дорожки, тренажёры, воркаут-зоны — всё это создаёт ощущение настоящего живого двора, а не просто пространства между домами. Самокат у нас уже почти как член семьи, — смеётся Ильнур.

Когда увидели проект благоустройства, сразу поняли — это именно то, что искали: тишина, зелень, никакого шума машин и пространства, где хочется проводить время всей семьёй.

Всё, что нужно для жизни, рядом

Как и для любой семьи с детьми, для Эльмиры и Ильнура было важно, чтобы их дети не тратили время на долгие поездки. В ЖК «Отражение» всё, что нужно, находится буквально рядом — две школы и два детских сада в шаговой доступности.

Кроме того, рядом с домом недавно начал работу термальный центр «Пляж», где Эльмира и Ильнур смогут восстановиться после рабочего дня и просто отдохнуть. А в выходные весело провести время с детьми. Рядом также есть аптеки, магазины и торговые центры — никаких долгих походов по городу.

К тому же поблизости с домом расположена живописная роща, которая подходит для утренних прогулок или беговых тренировок. И всё это — всего в 15 минутах от центра города и в 20 минутах от аэропорта. Удобство, комфорт и доступность на высшем уровне — всё, что нужно для полноценной жизни.

От удобного паркинга до заботы о питомцах

На какие детали ЖК «Отражение» еще обратили свое пристальное внимание Эльмира и Ильнур?

— Мы давно мечтали о парковке, где не нужно будет искать место для машины. Здесь будет многоуровневый паркинг в шаговой доступности - это просто спасение. Видя, что в каждой семье по два автомобиля, мы решили рассматривать паркинг как приоритет, чтобы не переживать за припаркованные машины, — рассказывает Ильнур.

— Никаких лишних хлопот с колясками и велосипедами. Для таких вещей планируется специальная комната. Это просто удобно, когда не нужно всё время тянуть коляску в лифт или оставлять её в подъезде перед входом в квартиру. Для нас — это огромный плюс, — добавляет Эльмира.

А ещё их порадовало, что в проекте учтены мелочи, о которых обычно не думают. Например, предусмотрен душ для лап питомцев — Малыш, их пёс, явно оценит такую заботу. Не придётся переживать за грязные следы по всей квартире.

Визуализации и описания отделки тоже внушают доверие: white box, стеклянные входные группы, авторские подъезды — всё выглядит стильно и продумано.

— Нам понравилось, с каким вниманием здесь подходят к деталям, — делится Ильнур. — Даже на этапе проекта видно: это не просто квадратные метры, а место, где будет по-настоящему удобно жить.

— Такие мелочи создают ощущение заботы, — добавляет Эльмира. — И именно из них потом складывается повседневный комфорт.

Если вы тоже ищете место, где будет дышаться легко, и каждый день будет наполнен спокойствием и радостью от простых вещей, присмотритесь к квартирам в ЖК «Отражение».

Подробности по телефону: 8-843-210-51-59 или на сайте

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