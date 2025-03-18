Врач-офтальмолог из Казани Арсений Расческов разработал цифрового ассистента для самостоятельной проверки зрения с помощью Telegram-бота. Новый сервис позволяет провести предварительную диагностику, не выходя из дома.

Бот под названием rascheskov_eye_check_bot предлагает пользователям серию тестов: проверку остроты зрения вдаль и вблизи, диагностику астигматизма, тест на катаракту и оценку риска синдрома сухого глаза. Все тесты адаптированы для экранов смартфонов и сопровождаются подробными инструкциями. По завершении проверки бот выдает рекомендации, которые помогают понять, стоит ли обращаться к врачу для более детального обследования.

По словам Арсения Расческова, идея создания бота возникла из-за растущего спроса на дистанционные медицинские услуги. «Многие откладывают визит к врачу из-за нехватки времени или страха перед клиниками. Этот бот поможет вовремя обратить внимание на проблемы со зрением и принять меры», — отмечает он.

Сервис уже доступен в Telegram и бесплатен для всех пользователей. В будущем планируется добавить новые функции, включая напоминания о перерывах при работе за компьютером и советы по уходу за глазами.

Этот проект — очередной пример того, как современные технологии делают медицину более доступной и удобной.