Как открыть для себя «Новый свет»?

Вы мечтаете жить с ощущением отдыха на природе, в удаленности от шума и суеты мегаполиса, при этом наслаждаясь высоким уровнем городского комфорта? В любом возрасте хочется, чтобы место для жизни было уютным – с красивым двором, современными системами инженерии и безопасности, живописным парком для прогулок и всем необходимым для счастливой жизни в шаговой доступности. Редакция ProKazan нашла такое уникальное место.

Как показывают исследования, проживание в пригородных районах положительно сказывается на улучшении физического и психологического здоровья, особенно для людей старшего возраста. Жизнь в тихом и уютном месте, ближе к природе – это история о новых возможностях и заботе о себе, новый яркий свет в окне жизни.

Таким местом станет жилой комплекс «Новый свет» от одного из крупнейших застройщиков в Татарстане «Ак Барс Дом». Это малоэтажная застройка с урбан-виллами, которые формируют закрытые дворы и создают ощущение приватности и полноценной атмосферы загородной жизни.

Только представьте, как вы созерцаете восход солнца за ароматной чашкой чая на террасе, гуляете вечерами с близкими по парку и даже выращиваете цветы и зелень в собственном патио. В Новом свете все это станет неотъемлемой частью вашего ежедневного расписания.

«Новый свет» для тех, кто в любом возрасте любит жизнь



Комплекс расположен в Лаишевском направлении, которое считается одним из наиболее перспективных в своем развитии. Добраться до центра Казани отсюда можно всего за 30 минут на автомобиле через Оренбургский тракт и Проспект Универсиады. Если захотелось прогуляться по центру города, то с железнодорожной станции на аэроэкспрессе до Кремля можно доехать всего за 19 минут.

Концепция предусматривает создание современного формата загородной жизни: дома первой очереди будут соединены бульваром и велосипедными дорожками. Каждая часть микрорайона обладает своим уникальным стилем, что придает домам индивидуальность.

В основе проекта «Новый свет» лежит мировая тенденция по строительству городов будущего по концепции «Здоровое строительство» (Urban Health) с продуманной внутренней инфраструктурой. Такой подход станет уникальным для казанской агломерации. В комплексе будет организован семейный парк с зонами барбекю и управляющая компания, готовая решить все вопросы в режиме 24 на 7. Мы считаем, что это идеальное место для семей и людей «серебряного» возраста, - отмечает Айгуль Латыпова, исполнительный директор «Ак Барс Дом».

Семейная история

Татьяна, менеджер крупной федеральной компании, помогла своим родителям приобрести квартиру в Новом свете.

Моя мама всегда мечтала жить ближе к природе, но возраст родителей уже не позволяет самостоятельно нести бытовую нагрузку в частном доме. К тому же родители не хотели жить далеко от нас, детей и внуков. Когда я узнала о комплексе, поняла, что это как раз то, что нужно нашей семье, — рассказывает Татьяна.

Родители Татьяны заботятся о своем здоровье и уже предвкушают жизнь на свежем воздухе с приятными совместными прогулками. Кстати, в 50 минутах езды от Нового света находится Камское море, куда можно отправиться с семьей, чтобы насладиться звуками воды, порыбачить или просто сменить обстановку.

Нам показали проект Нового света, где особенно впечатлили планировки квартир. Я люблю большие окна, как в доме моего детства. Еще один приятный бонус — патио, где можно разбить небольшой огород и выращивать цветы, — делится Галина, мама Татьяны.

Татьяна делится будущими планами семьи:

Осталось совсем немного, и мы с детьми уже мечтаем, как будем выезжать в выходные к родителям, чтобы проводить время вместе: сидеть за большим столом или собираться на барбекю во дворе. При этом, когда нас не будет рядом, все магазины и аптеки находятся поблизости, и от этого еще спокойнее.

Для людей старшего возраста выбор места проживания часто зависит от наличия медучрждений и продуктовых магазинов поблизости. Немаловажным фактором может быть и скорость прибытия скорой помощи в случае необходимости. Проект «Новый свет» предполагает всестороннее развитие инфраструктуры, предоставляя жителям комфортное окружение. В шаговой доступности будут находиться не только магазины, но и медицинские учреждения, досуговые центры, парикмахерские, кофейни и пекарни. Для семей в планах развития территории заложено строительство 10 детских садов и 3 школ.

Добрососедство и дружеское комьюнити

Пригородная жизнь в старшем возрасте – это история не только о тишине и уединении, но и о дружеских знакомствах. Соседи, будучи ближе друг к другу, часто становятся поддержкой и друзьями, готовыми поделиться своими историями и свежеиспеченными пирогами. В городской многоэтажке вы часто даже не знаете имен своих соседей, а в пригороде они становятся вашей второй семьей.

Благоустройство Нового света спроектировано так, чтобы с легкостью развивать добрососедские отношения. Объединяющим элементом проекта станет зеленый бульвар с зонами для отдыха и променада. Событийная площадь соберет соседей в праздники, которые регулярно проводит для своих жителей управляющая компания «Всегда рядом». Застройщиком продумано все для того, чтобы внутри кварталов царила атмосфера дружелюбия и уюта.

Добавим, что внутренние дворы закрыты от заезда машин, в них тихо и спокойно: отдыхая в тени деревьев, можно безопасно отпустить внуков на детскую площадку.



Впрочем, возраст не означает замедление, и «Новый свет» становится стартовой площадкой и для активного образа жизни: помимо прогулочных и велодорожек, здесь предусмотрены спортивные зоны. Кроме того, у жителей будет собственный семейный парк площадью 1,2 га — это почти в два раза больше футбольного поля! Здесь можно с радостью проводить время с детьми и внуками, наполняясь новой жизненной энергией.

Наш жилой комплекс станет по-настоящему новым светом для его будущих жителей. Здесь семьи смогут проводить время на свежем воздухе в парке, выходить на пробежки или велопрогулки, спокойно отпускать детей играть во дворе и устраивать барбекю с соседями, собираться в просторных гостиных и устраивать ужин в своих патио, — отмечает Айгуль Латыпова, исполнительный директор «Ак Барс Дом».

Продуманные планировки, квартиры с патио и террасами

Урбан-виллы – это не просто стены зданий, а словно объятия, которые заботятся обо всех своих жителях. Особое внимание уделено старшему поколению, ведь с годами подъем по лестницам становится все труднее. Поэтому выбор малоэтажного проекта с лифтами и безбарьерными входами — это не только удобство, но также комфорт и безопасность. Большие окна с прекрасным видом во двор, где можно создать уютный уголок для любований природой, будут радовать глаз и дарить умиротворение.



В проекте «Новый свет» предлагаются одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры, а также варианты с приватными патио и террасами. Высокие потолки до 3,2 м создают ощущение простора, а квартиры с чистовой отделкой ускоряют процесс переезда — можно заехать сразу после покупки. Здесь можно найти тот вариант планировки, который подходит именно вам:

1-комнатная квартира (36,59 м²) с просторной гостиной и уютной террасой.

2-комнатная квартира (63,04 м²) с увеличенной кухней и балконом.

3-комнатная квартира евро-формата (104,6 м²) с двумя балконами.

4-комнатная квартира евро-формата (120,51 м²) с патио и террасой.