Как не нарваться на двойной ценник: плюсы и минусы строительства дома самостоятельно и с застройщиком

Нанять бригаду рабочих, обратиться к застройщику или выбрать готовый объект? Такой вопрос возникает почти у каждого, кто хочет построить дом на земле. Сегодня редакция ProKazan расскажет, какие нюансы есть у каждого варианта.

Построить дом своими руками – не сложно

Составить проект, найти рабочих, рассчитать смету, подыскать поставщиков – что может быть сложного? Со стороны кажется, что организовать строительство дома самому – намного дешевле и статусно. Это же практически своими руками!

Если знать процесс изнутри, то возведение дома не станет проблемой. Опытные строители могут самостоятельно нанять бригаду, контролировать этапы стройки и качество работ и закупаемых материалов. Сам процесс для них не сложный и привычный, ведь он сам работает в этой сфере.

Но что делать, если вы не строитель? В интернете полно информации – видео, разборы, чертежи. Если изучить ее, то можно почувствовать себя профессионалом и смело идти контролировать рабочую бригаду. Не все так просто. И у опытных строителей и у новичков может возникнуть одна и та же проблема – нехватка времени. На объекте нужно будет появляться часто, фиксировать начало работ, контролировать соблюдение технических норм. Это затруднительно для тех, кто сам весь день находится на работе.

Если не контролировать процесс, то можно вместо дома получить брак. Тогда расходы при самостоятельном строительстве возрастают в разы. Просто представьте. Стены возведены, кровельщики вот-вот выйдут на работу, а фундамент не выдерживает. И это не просто начать все с нуля, а надо будет демонтировать брак и только после этого снова фундамент, стены и далее по списку.

К этому списку добавляется координация поставки материалов, поиск более выгодных предложений и постепенная инфляция. Для крупных поставщиков, зарекомендовавших себя на рынке, гораздо выгоднее поставлять материал большими партиями на несколько домов. Для таких заказов нередко действуют цены ниже, чем при малых заказах. А, значит, заказывая материал только для себя вы приобретете товар по более высокой цене, чем вам может предложить застройщик. При этом стоит учитывать, что через год цены на строительные металлы могут вырасти почти на 20%, если не купить их сразу. И где здесь экономия?

Гарантия 5 лет или честное слово

Если вы сами новичок в строительстве и не можете сходу ответить на вопрос, чем отличается кладка кирпича на песок от кладки на цемент, или какой длины должен быть вылет карнизов, то рационально будет обратиться к эксперту, который за вас проконтролирует качество работ. А это дополнительные расходы. Ведь нанять рабочих по объявлению – это всегда риск. Вряд ли они дадут какую-то гарантию качества их труда или не отключат телефон, игнорируя ваши звонки, когда завершат объект.

С организацией все иначе. Вы можете посмотреть отзывы или рейтинг компании. Найти юридический адрес или позвонить по телефону по поводу устранения недостатков уже не будет проблемой. При этом у застройщиков часто гарантия на дом достигает 5 лет после сдачи дома в эксплуатацию.

Готовый дом по типовому проекту

Еще один вариант приобретения недвижимости – покупка готового типового дома у застройщика. Это полностью освобождает вас от сложностей строительного процесса. Но возникает вопрос: разве типовой проект, который дешевле в отличие от индивидуального, может быть качественным и удобным?

Проект, для которого застройщик сам продумывает схему вывода коммуникаций, удобную планировку, разумную площадь комнат и их эффективное расположение, называется типовым. Основанием проекта становится детальный анализ рынка – то, что выбирает большинство покупателей. А, как правило, каждый стремится построить себе комфортное жилье.

Это значит, что типовой проект не только детально продуман, но и учитывает все потребности будущих жителей дома. Плюс опыт. Застройщик не раз строил дом с типовой планировкой, знает, как улучшить этапы строительства и исключить возможные дефекты.

Но даже если вы планируете приобрести готовый дом у застройщика, не лишним будет его проверить. Лучше всего это сделать с независимым экспертом, который полностью проанализирует использованный при строительстве материал, соблюдение технологий и соответствие цены качеству объекта. Это единственное правило при покупке готового жилья, которое не рекомендуется игнорировать.

Признаки добросовестного застройщика

Прежде чем приступать к подписанию договора застройщик должен проверить все сметы, провести геологические исследования земельного участка, проработать проект с учетом подходящего для этой местности фундамента. Для большей уверенности можно найти строительную компанию, которая готова заключить с вами сделку с использованием эскроу-счета. Так вы обезопасите свои средства и гарантированно получите готовый объект от застройщика.

К кому можно обратиться за консультацией

Строительная компания «Русстрой» занимается строительством домов уже 12 лет. За это время компания зарекомендовала себя как добросовестного профессионального застройщика. При этом объем оборота компании позволяет фиксировать оптовые цены на материал у поставщиков и предлагать выгодные условия своим клиентам.

Строительство дома – это всегда инвестиция, которая с каждым годом повышает свою ценность. «Русстрой» занимается не только возведением и продажей готовых домов, но и подбором выгодной локации. Специалисты заранее знают, какие участки со временем станут востребованы, где планируется развитие инфраструктуры и будет комфортно жить.

В своих комплексах строительная компания организовывает все необходимые условия: детские площадки, парки, дороги с тротуарами и подъездные пути к каждому дому.

Если вы планируете покупку или строительство дома на земельном участке, то можете воспользоваться консультацией у специалистов застройщика. Так вы сможете объективно проанализировать свои возможности и получить советы от профессионалов с многолетним опытом, даже если решили строить дом самостоятельно.