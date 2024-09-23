Жизнь динамична, тем более в большом городе. Непрерывно увеличивается темп, а человеку по-прежнему хочется простых радостей: вкусной еды и домашнего уюта. Но при загруженном графике всех членов семьи бывает, что на готовку не остается времени. А ведь так важно пообщаться с семьей в спокойной атмосфере, за вкусным ужином!

Если не получается собраться в стенах дома, то это всегда можно сделать в хорошем ресторане. Тем более в Казани есть места, где бережно хранят традиции, но при этом не боятся экспериментировать. Приходя в такие заведения, вы сразу погружаетесь в атмосферу не только хорошего мясного ресторана, но и домашнего очага.

Мы стараемся демонстрировать культурный код Татарстана в современном исполнении, поэтому частью интерьера стали шкуры животных как отсылка к традиции когда татарские мясники-торговцы показывали товар лицом, демонстрируя шкуры животных, показывая тем самым качество мяса, — рассказывает Руслан Камилевич Хайрутдинов, собственник группы компаний ИTLE и сети первых в России «Стейк-кафе» в формате Халяль. — «ИТLE» ведь переводится как «мясной», и, кстати, наша история началась с мясного магазина. Вот и получается преемственность традиций. Еще одна особенность — татарские узоры и мотивы, лаконично вписанные в элементы дизайна, так мы подчеркиваем свою сопричастность к культуре. На наших столах посуда ручной работы, вылепленная гончарами. Даже на нее вручную бережно нанесены национальные орнаменты. Но, обещаю, на этом мы не остановимся.

Шкуры на стенах и татарские узоры стали частью нового интерьера в сети ресторанов. Дизайн-проект для ИТLE разрабатывал известный специалист в этой сфере.

Помог нам в этом настоящий профессионал: победитель битвы дизайнеров на ТНТ. Мы вдохновлялись идеей семейного очага, хотели передать атмосферу тепла. Это получилось, благодаря обилию природных текстур и материалов: камень, кирпич, железо, деревянные поленья. Нам даже удалось поставить в центре очаг, хоть и паровой, — говорит Руслан Камилевич.

Новое меню

Дизайн и приятная атмосфера — это важные элементы в ресторанном деле, но самое главное — вкусная еда. Поэтому в ИТLE постоянно работают над качеством блюд и новыми вкусами. Недавно меню ресторана подверглось изменениям. Над ним трудился бренд-шеф группы компаний ИTLE Себастьян Охэда.

Я из очень маленького города Аргентины — Карлос-Пас. Там почти у каждого было хозяйство, скот. С 10 лет я начал приобщаться к разделке мяса. В этом возрасте я зарезал и разделал корову. До сих пор помню этот опыт, он помогает мне видеть развитие, цель. Это определенно очень сложно, как и мой путь в ресторанном бизнесе. Прошло целых 10 лет от мойщика посуды до того, как я стал ШЕФОМ. За это время я работал во многих сильных ресторанных «мясных» проектах, не только в Аргентине, но и в Москве.

Мы планируем использовать в производстве всю тушу. Основа нашего меню — это мясные блюда на гриле, стейки, колбаски, бургеры. В новом меню я сделал упор на мясо и на татарские блюда с аргентинским акцентом. Мы смотрим на тенденции рынка и стараемся всё это привнести в меню. Я, например, очень люблю субпродукты. Считаю, что это настоящий деликатес. Могу сказать, что в этом меню, которое я сам проработал, вся моя любовь и душа. Я хочу, чтобы гости пробовали что-то новое, — рассказывает Себастьян Охэда.

Профессиональная команда

В «ИTLE» действует внутренний принцип — Halal 360°. Это принцип дозволенности на всех этапах и во всех процессах. Ведь халяль — это культура, построенная на общечеловеческих ценностях, во главе которой проявление осознанного отношения к себе и окружающему миру.

В рамках стратегии развития у нас предусмотрено масштабирование проектов, открытие новых заведений. Также мы идем к принципиально новому подходу — “безотдходному производству”, планируем полностью разделывать бычка и формировать меню по этому принципу, исходя из концепции — лучшие мясные блюда кухонь мира. Халяль для меня — это не просто про мясо, это образ жизни. Как следствие нам будут нужны люди, разделяющие наши жизненные ценности, все, кто заинтересован продвигать халяль-лайфстайл, расти профессионально и финансово. Для удобства соискателей у нас есть сайт с вакансиями. Существенным нашим преимуществом на рынке труда является то, что созданы все условия для соблюдающих религию. Тем не менее — мы открыты для всех желающих. Наши сотрудники представители разных культур и регионов, — говорит Руслан Хайрутдинов.

Уютный семейный ужин, новый гастрономический опыт или комфортное рабочее место — всё это про «ИTLE Стейк-Кафе».