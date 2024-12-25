Грудничковое плавание — это уже не просто тренд, а целый подход к здоровому и гармоничному развитию малышей. В последние годы число родителей, которые выбирают плавание для своих детей с самых первых месяцев жизни, значительно увеличилось. Исследования показывают, что более 60% семей в России считают водные процедуры важным элементом раннего развития, и Казань не исключение. Центр Mama’more стал одним из самых популярных мест, куда родители Казани доверяют своих малышей.

Мы побывали на одном из занятий и поговорили с основательницами центра, Евой Галиуллиной и Вероникой Кузьминой. Они поделились секретами, почему плавание так важно для малышей, как оно помогает укреплять не только физическое, но и психоэмоциональное здоровье ребенка, а также какие требования к дезинфекции необходимы для безопасности детей и спокойствия родителей.

Грудничковое плавание в Казани: как новое поколение заботится о здоровье малышей

С каждым годом все больше родителей начинают осознавать, как важно заботиться о физическом и психическом здоровье детей с самого раннего возраста. В отличие от старшего поколения, для которого вопросы профилактики, здорового питания и спорта не были на первом месте, молодежь все чаще выбирает осознанный подход к воспитанию своих детей и активно передает эти ценности следующему поколению.

Грудничковое плавание давно перестало быть просто модным трендом — это важный элемент раннего развития ребенка. Вода не только укрепляет мышцы и улучшает координацию, но и стимулирует нервную систему, а также способствует гармоничному развитию малыша. Исследования уже много лет подтверждают положительное влияние плавания на здоровье ребенка и его психоэмоциональное состояние.

«Сегодня мы видим, как все больше родителей осознают ценность раннего плавания. Это не только физическая нагрузка, но и мощный стимул для общего развития ребенка. Вода — это безопасная среда, в которой дети учат свои тела и начинают уверенно осваивать мир», — рассказывает Ева Галиуллина, соучредительница центра Mama’more.

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Как выбрать бассейн для грудничков в Казани: специализированные ванны или стандартный бассейн?

В уютном холле центра Mama’more, где запах свежего кофе и смех малышей наполняют воздух, Ева Галиуллина и Вероника Кузьмина с улыбкой рассказывают, как родился их проект. Идея создать центр грудничкового плавания возникла не случайно — на личном опыте, после того как они сами столкнулись с вопросом выбора подходящего бассейна для своих детей. В Казани можно найти много хороших бассейнов, тем не менее вопрос безопасности и комфорта для малышей стоит особенно остро.

«Когда мы с мужем искали место для плавания для нашего сына, мы быстро поняли, что стандартный бассейн для нас не подходит», — говорит Ева, задумчиво смотря на маленьких посетителей, играющих рядом. «Тренеры, конечно, тоже в воде, и это создаёт дополнительный риск. А для грудничков это особенно важно — вода должна быть чистой, а сам процесс — безопасным».

Именно поэтому, решив открыть собственный бассейн, они выбрали специализированные ванны для грудничков, и, как признаются основательницы, не ошиблись. В таких ваннах каждый малыш плавает в индивидуальной воде, что исключает любые риски заражений и обеспечивает высокий уровень гигиеничности. «Это, наверное, одно из главных преимуществ такого подхода,» — продолжает Ева.

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Кроме того, в специализированных бассейнах занятия не ограничиваются только плаванием. Здесь к каждому ребенку применяют комплексный подход, включающий в себя и массаж, и гимнастику — формат "3 в 1". Это не только улучшает физическое развитие малыша, но и помогает укрепить его психоэмоциональное состояние. «Именно этот подход вдохновил нас на открытие собственного центра. Нам настолько понравилась идея, что мы захотели предложить ее и другим родителям», — рассказывает Вероника, добавляя, что Mama’more стал местом, где безопасность и комфорт идут рука об руку.

Так что если вы выбираете бассейн для своего малыша в Казани, стоит обратить внимание на то, как именно устроены занятия, и какой уровень гигиены поддерживается. Ведь для младенцев важно не только плавать, но и развиваться в безопасной и комфортной обстановке.

Как проходят занятия в центре Mama’more: комфорт, безопасность и внимание к каждой детали

Занятия в центре Mama’more — это не просто уроки плавания для малышей, это целая философия, направленная на создание комфортной, безопасной и радостной атмосферы как для детей, так и для их родителей. Все, от качества водных процедур до сервиса для мам и пап, здесь продумано до мелочей, чтобы посещение было не только полезным, но и приятным.

«Когда мы начинали, хотелось, чтобы мамы в декрете приходили к нам не просто на занятия, а как на праздник, с радостью и без стресса», — делится Ева Галиуллина, соучредительница Mama’more. И им это удалось! В центре создают уникальную атмосферу, где мамы не торопятся домой после уроков. Вместо этого они наслаждаются общением, сидя за чашечкой кофе, пока малыши играют на специальном игровом коврике. «Некоторые родители даже говорили, что ходят к нам как на свидание», — смеется Ева.

Но радость и комфорт — это не только приятные бонусы. В Mama’more серьезно подходят к вопросам безопасности и гигиены. Специализированные ванны для грудничков позволяют поддерживать воду на уровне питьевого стандарта. После каждого занятия система многоступенчатой очистки фильтрует воду, а игрушки и поверхности, с которыми контактируют дети, тщательно дезинфицируются. «Я всегда задаю себе вопрос: “Как бы я хотела, чтобы заботились о моем ребенке?” И ответ становится очевидным», — объясняет Ева.

Кроме того, для удобства родителей в центре предусмотрены просторные игровые зоны, большая комната для кормления с анатомическими креслами, бесплатная парковка и безлимитный доступ к горячим и холодным напиткам, включая зерновой кофе и чай. Все это делает посещение Mama’more не только полезным для ребенка, но и приятным отдыхом для родителей.

«Мы с самого начала поставили цель, чтобы каждое занятие было не просто тренировкой, а положительным опытом для семьи в целом», — добавляет Вероника Кузьмина, соучредительница Mama’more. В центре не просто обучают плаванию, но и создают пространство, где каждый — и ребенок, и родитель — чувствует себя в безопасности и заботе.

В центре Mama’more понимают, как важен каждый момент, который проводит малыш в воде. С заботой о безопасности, комфортом для родителей и индивидуальным подходом к каждому ребенку, центр стал любимым местом для казанских семей.

Занятия в Mama’more — это не просто полезная физическая активность, но и целая философия, ориентированная на гармоничное развитие малыша и создание уютной атмосферы для родителей. Специализированные ванны, профессиональные тренеры, чистота и безопасность на высшем уровне, а также продуманный сервис для родителей — все это делает центр не только местом для занятий, но и для общения, отдыха и даже вдохновения.