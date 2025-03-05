Группа компаний ТОЧНО (владелец – бизнесмен Николай Амосов) стала титульным партнером Domclick Digital Day – масштабной конференции об инновациях рынка недвижимости от Домклик и Сбербанка.

27 февраля в столице Республики Татарстан прошла первая в 2025 году конференция Domclick Digital Day для застройщиков, руководителей агентств недвижимости и представителей строительной отрасли. В рамках программы более 30 федеральных экспертов со всей России выступили с кейсами по актуальным направлениям развития в недвижимости. Ключевыми темами конференции стали инновации и современные технологии, а также применение искусственного интеллекта и других цифровых инструментов в строительстве. Участниками конференции в Казани стали более 800 представителей отрасли, а онлайн-трансляцию посмотрели более 29 000 человек.

Группа компаний ТОЧНО, самый динамично развивающийся застройщик в стране*, стала титульным партнером Domclick Digital Day.

Так, директор по продажам ГК ТОЧНО Александр Михайлов и директор проектов Департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Артём Петросян поделились кейсом «цифровой трансформации». Соглашение о сотрудничестве ТОЧНО и Сбер подписали в августе 2024 года.

Договор о партнерстве предусматривает внедрение в работу ТОЧНО новых цифровых продуктов и технологий для увеличения рентабельности, а также развития конкурентоспособности на рынке.

Так, за шесть месяцев в рамках проекта девелопер:

запустил ТОЧНО Профи – корпоративную платформу обучения и сократил время адаптации новых сотрудников на 40%;

внедрил кадровый электронный документооборот, который ускорил согласование документации внутри компании на 20%;

создал платформу для партнеров, где объединил более 2000 тысяч организаций в едином хабе;

внедрил речевую аналитику для call-центров и отдела качества ТОЧНО.

«Активно работаем над внедрением технологий в строительство. Цифровизация помогает нам быстрее реагировать на изменения рынка, искать дополнительные ресурсы в разработке новых продуктов для клиентов. Мы уверены в экспертах Сбера, нашего давнего партнера, и нацелены на эффективный результат», – отметил Александр Михайлов, директор по продажам ГК ТОЧНО.

Процесс цифровой трансформации стал логичным продолжением стратегического сотрудничества девелопера и банка-партнера, которое длится с 2018 года. Отметим, что ТОЧНО – первый девелопер, который участвует в комплексном партнерстве с ведущим банком страны. Сегодня в планах двух лидеров отраслей – глобальное партнерство во многих сферах: от продаж до документооборота.

«Верим, что стратегия партнерства приведет к успеху, а все участники только выиграют. Уверен, что с ТОЧНО у нас все получится для того, чтобы клиенты получили лучшие жилье и сервис, а мы – создали решения, которые помогут строительной отрасли», – отметил Артём Петросян, директор проектов Департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка.

На конференции Domclick Digital Day партнерский отдел ТОЧНО также представил стенд, где презентовал руководителям ведущих агентств недвижимости свой портфель проектов: сегодня девелопер построил, обслуживает и возводит 5,4 млн. кв.м. в 6 регионах и 13 городах России. Суммарно локацию ТОЧНО посетили более 800 участников конференции, а соглашения с девелопером подписали более 90 агентов.

Особый интерес у гостей конференции вызвал дебютный проект ТОЧНО в Республике Татарстан, детали строительства которого команда раскрыла на форуме «Казаныш» 6 февраля. Так, девелопер построит в Зеленодольске «город-курорт» площадью 88 га с собственным озером по механизмам комплексного развития территорий. В планах — еще один проект в г. Казань. Суммарно ГК ТОЧНО инвестирует в развитие Республики Татарстан 300 млрд.рублей.

ГК ТОЧНО примет участие еще в трех конференциях Domclick Digital Day: 24-25 апреля во Владивостоке, 24 июля в Тюмени и 2 декабря в Москве.

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* ГК ТОЧНО — самый динамично развивающийся застройщик России по итогам 2024 года - Новости ЕРЗ.РФ

О компании:

ГК ТОЧНО – девелопер федерального уровня, входит в топ-3 крупнейших застройщиков РФ по объемам строительства, включен в список системообразующих предприятий России. Лидер по строительству жилья на Черноморском побережье и по комплексному развитию территорий в ЮФО.

Признан девелопером №1 в стране по надёжности в рейтинге портала «Всеостройке.рф». Занимает 5 строчку народного голосования в топ-100 девелоперских компаний России по версии «Движение.ру».

Компания основана в 2013 году. В портфеле ТОЧНО находится 5,4 млн.кв.м. жилья, коммерческой недвижимости и объектов социальной инфраструктуры в 6 регионах и 13 городах России: Краснодар, Тихорецк, Армавир, Новороссийск, Анапа, Сочи, Туапсе, Ялта, Белгород, Ростов-на-Дону, Казань, Зеленодольск и Тюмень.

Группа компаний ТОЧНО включает в себя производство строительных материалов, собственный парк специализированной строительной техники, сервисную компанию, сеть фитнес-клубов и различные сервисы для создания современной инфраструктуры жилых комплексов. Девелопер предусматривает весь комплекс работ: от создания идеи проекта до его реализации и управления готовыми девелоперскими проектами.