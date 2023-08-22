Стоит открыть любую социальную сеть, чтобы увидеть, как лента пестрит кулинарными шедеврами – люди пекут торты, капкейки, шоколадные буквы. А Чулпан Миннебаева не стала идти по натоптанной дорожке. Со словами «где сложно, там успех» открыла крафтовую сыроварню.

Мы были в числе первопроходцев. В Татарстане в то время количество мелкие сыроварни можно было посчитать на пальцах одной руки.

На сегодняшний день у нас два магазина. В Нижнекамстве - сыроварня за стеклом совмещенная с дегустационным залом, где мы проводим мастер-классы для взрослых и детей. Каждому гостю мастер-класса предлагается попробовать разные виды сыров, послушать историю их возникновения и, конечно же, попробовать приготовить сыр самостоятельно! В Казани - фермерский бутик, где мы продаем не только свою продукцию. В республике много фермеров, которые умеют производить классный товар. Но не все умеют его продавать. А мы научились делать и то, и другое. И теперь помогаем коллегам!

Гастрономический фестиваль "Вкусная Казань-2023". Фото: Реальное Время

В сентябре 2023 года планируется запуск еще одной точки! В центре Казани, по ул. Кави Наджи, мы создадим коллаборацию фермерского бутика с дегустационной зоной. Также здесь каждый сможет принять участие в интересных мастер-классах по изготовлению сыров и татарских национальных блюд.

На данный момент я являюсь наставником для других сыроделов, помогаю войти в эту сферу или перейти в ней на новый уровень. В Ульяновске с моей помощью открыли большую сыроварню, а семейная пара из Альметьевска обучается у меня прямо сейчас. Уверена, их ждет большое будущее. Думаю, с таким темпом в скором времени мы будем готовы к организации франшизы.

Нашла общий язык с сыроварами России за пределами РТ. У нас есть специальный чат, где делимся рецептами. Это пласт, который мне помогает. Здесь мы черпаем много полезной информации.

Вспоминаю «первый блин»: он был идеален, все, как надо. Под Новый год решила приготовить дома сыр «Моцарелла». Сейчас, оценивая с высоты опытного сыровара, не могу понять, как он мог получиться с первого раза без специального оборудования. Видимо, это был сигнал свыше.

На собственном участке построили отдельный дом в 50 м2, оснастили оборудованием. 10 неудачных попыток, 500 литров испорченного молока – производить в больших объемах оказалось не так-то просто. «Надо учиться», – решили мы и отправились к итальянским мастерам в Москву.

Несмотря на мощные знания, полученные в столице, без длительной практики результата не добьешься. Это сейчас мы готовим с закрытыми глазами, уже руками чувствуем, готово ли тесто. А в первое время несладко было.

Трудности не пугали. Было не сложно, а жутко интересно и любопытно, получится ли, сможем ли. Мы сделали себе вызов. Это был азарт, жутко хотелось добиться успеха.

Сейчас изготавливаем более 20 вида сыра, 10 из которых – топовые, остальные готовим реже. Вся рецептура авторская. Самые популярные позиции ассортимента - Буррата и Страчателла.

Не используем ферменты животного происхождения, только растительного. Причина – в числе наших клиентов много мусульман и вегетарианцев. Людям важна возможность покупать продукцию халяль.

Еженедельно перерабатываем от 1,5 до 2 тонн молока. Мы нашли надежного фермера, который поставляет качественное молоко, и работаем с ним уже несколько лет. Ежемесячно у него проходят проверки ветеринарных служб. Мы знаем, в каких условиях содержатся животные, чем и как их кормят. Платим 45 рублей за литр. Можно найти и дешевле, но нам нужно качество.

Основное заблуждение – хороший сыр можно приготовить только из жирного молока. Но важнее уровень белка. В поставляемом нам уровень белка – 3,10, а в других – 2,60-2,80. В сыроделии это чудовищная разница. Поэтому мы готовы переплачивать.

Тенденция на рынке – растет спрос на козий сыр, потому что это гипоалергенный продукт. На данный момент мы еженедельно переабатываем около 400 литров козьего молока. Сыр из него имеет приятный аромат, вкус пломбира, рассыпчатую консистенцию. Наши «поставщики» - альпийские козы, их молоко очень жирное и вкусное и не имеет привычного неприятного запаха.

«Энже», «Минлебай», «Нэфис» - для сыров выбираем татарские названия, это наша фишка. Как я обычно шучу: «Оно же из татарского молока делается!».

Не боюсь плагиата. Дай одни и те же ингредиенты двум женщинам, они сварят разные борщи. Также и у сыроваров – невозможно повторить. Готова пожать руку тому, кто, к примеру, сможет приготовить буратто, связать его в миниатюрный узелок.

На рынке с конкурентами соперничать смысла нет: на свете существует 4 тысячи видов сыра – работы всем хватит. В Татарстане есть другие крупные сыроварни, но они делают сыр другого формата - быстрого созревания и массового потребления. Это российский, голландский сыры. Мы выбрали другую нишу и делаем редкие сыры с долгим сроком созревания в маленьком объеме. Скажем так, сыры для гурманов. Но сейчас я столкнулась с тем, что спрос клиентов превышает наше предложение. Значит, пришло время наращивать объемы!

Трудности бывают везде. Но мы не унываем, идем только вперед! Не только посещаем различные мероприятия, но и становимся их партнерами. Мы предоставляем организаторам подарочные корзины на розыгрыши, устраиваем дегустации и сырное казино. Так, недавно мы принимали участие в крупном фестивале "Сыр Пир Мир" в Москве, где покорили гостей сырными арбузиками. Мы часто получаем положительную обратную связь от клиентов и коллег. Это то, что мотивирует нас двигаться вперед и развиваться!