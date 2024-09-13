Что нужно знать прежде, чем отдать ребенка в онлайн-школу?

Сегодняшний образовательный ландшафт предлагает множество форматов обучения. Хотя иногда онлайн и оффлайн-обучение противопоставляются друг другу, каждый формат имеет свои уникальные преимущества, которые могут удовлетворить потребности разных учеников и их родителей.

Про традиционные школы все знают достаточно, а вот организация онлайн-обучения во многом остается неосвещенной. В этом стоит разобраться для того, чтобы сделать правильный выбор.

Для онлайн-формата характерны и уроки, и контрольные, и подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, всё как в обычной школе. В том числе и аттестат государственного образца. В остальном имеются существенные отличия.

Качество образования

Качество образования в обычных школах всё чаще вызывает вопросы: учителям сложно полноценно уделять время каждому ученику. Онлайн-формат подразумевает небольшие группы, это значит, учителю куда проще обеспечить персонализированный и эффективный подход.

Психологический комфорт

В обычной школе ребенок скорее всего столкнется с психологическими сложностями. По-прежнему часты социальные конфликты между школьниками и даже их крайнее проявление — буллинг. Случается, что учителя не находят контакта, из-за этого интересный и важный учебный предмет может стать нелюбимым.

В онлайн-школе ученики защищены от таких ситуаций. Ребенок не оказывается в замкнутой системе, где общаться можно только с одноклассниками и учителями. К тому же дети привыкают к цифровому этикету. А привычная домашняя обстановка минимизирует стресс: все условия для комфортной учебы.

Некоторые школы пошли еще дальше: например, в «Онлайн-школе» с учениками и родителями работает штатный психолог, к которому можно обратиться в любое время лично или анонимно.

Готовность к изменениям

Онлайн-школа поможет ребенку оставаться более мобильным. Это особенно удобно, если родители много путешествуют, часто переезжают или работают в условиях долгих командировок. Работа преподавателей в онлайн-школах обычно структурирована по часовым поясам, и ученик может выбрать наиболее комфортный для себя вариант по времени занятий.

А ещё, одинаковую форму и строгий взгляд учителя с которым нельзя поспорить можно забыть, как страшный сон. Онлайн-школы за творчество и креативность. Дети могут приходить на уроки в любимой одежде, не боятся задавать вопросы и выделяться.

Мобильность ребенка, психологический комфорт и повышенное качество усвоения знаний характерны для онлайн-образования в целом. Скорее всего, вы добьетесь этого, отдав предпочтение онлайн-школе. Но это далеко не все преимущества, которые можно получить. Однако, такие фишки есть не в каждой онлайн-школе.

Индивидуальный подход

Это не просто слова из вкладки «о компании». Обучение в цифровой среде можно адаптировать под конкретного ученика. Например, «Онлайн-школа №1» одним из основных инструментов использует индивидуальный учебный план. Программа, созданная под потребности ребенка (углубленное изучение или устранение дефицитов) позволит поддерживать интерес и мотивацию. Традиционная школа такой возможности не имеет в силу наполняемости классов. 30 индивидуальных планов — неподъемный труд для учителя.

Помощь «инструктора»

У каждого ученика в «Онлайн-школе №1» есть куратор, который помогает с самоорганизацией и следит за учебными успехами. Несмотря на то, что на платформе у ученика есть вся информация, куратор может напомнить ему о домашнем задании, а также собирает обратную связь от учителей и присылает родителям отчеты об успеваемости. Этот человек и помощник, и наставник, который всегда ответит на любые вопросы.

Выбор глубины погружения

В «Онлайн-школе №1» кроме обязательной, есть и дополнительная программа. Ученики с 1 по 11 класс могут выбрать занятие по душе. Пробовать себя в мнемотехнике или робототехнике, пойти на шахматы или рисование, осваивать компьютерную грамотность, и даже заниматься музыкой!

Результативность погружения

В «Онлайн-школе №1» приняты «живые уроки». Это значит, что ребенок вовлечен в процесс, а учитель постоянно взаимодействует с детьми. Обязательное условие — дети на уроке находились с включенными камерами.

Если ученик не может регулярно посещать уроки, он смотрит записи этих уроков. Также в разработке сейчас предзаписанные видеоуроки с разветвленным сценарием для учеников разного уровня.

Новые возможности

«Онлайн-школа №1» развивает уроки в дополненной реальности. Приложение доступно уже год и постепенно дополняется новыми предметами. Сейчас так можно изучать биологию и астрономию, например, построить 3D-модель планеты или кровеносной системы человека. Это ведь куда интереснее, чем делать рисунки в тетради!