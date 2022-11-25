На трассе в Татарстане при столкновении внедорожника и машины скорой помощи погибла медик

В Лаишевском районе Татарстана внедорожник столкнулся с автомобилем скорой помощи, сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ.

Авария произошла на трассе Р-293. В результате погибла женщина, находившаяся в карете скорой. По факту трагедии началась проверка, которую взяла на контроль районная прокуратура.

По данным телеграм-канала Mash Iptash, погибла фельдшер, врач и ребенок, которые были в "скорой" пострадали.

"Водитель автомобиля Нурлатской больницы ехал из ДРКБ, и со слов очевидцев, решил обогнать поток по встречке — с проблесковым маячком, но без звукового сигнала", - говорится в сообщении.

Со стороны Лаишева поворачивал RAV4. Столкновение с ним и привело к трагедии.