На трассе в Татарстане при столкновении внедорожника и машины скорой помощи погибла медик
Фото: социальные сети
В Лаишевском районе Татарстана внедорожник столкнулся с автомобилем скорой помощи, сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ.
Авария произошла на трассе Р-293. В результате погибла женщина, находившаяся в карете скорой. По факту трагедии началась проверка, которую взяла на контроль районная прокуратура.
По данным телеграм-канала Mash Iptash, погибла фельдшер, врач и ребенок, которые были в "скорой" пострадали.
"Водитель автомобиля Нурлатской больницы ехал из ДРКБ, и со слов очевидцев, решил обогнать поток по встречке — с проблесковым маячком, но без звукового сигнала", - говорится в сообщении.
Со стороны Лаишева поворачивал RAV4. Столкновение с ним и привело к трагедии.