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В Татарстане в 2024 году Сбер помог уберечь от мошенников более 47 млн рублей

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Киберпросвещение: для наглядности Сбер на примере реальных историй рассказывает о мошеннических схемах и способах противодействия обману

Всего за 2024 год в Татарстане сотрудники Сбербанка совместно с правоохранительными органами помогли клиентам уберечь от мошенников более 47 млн рублей. Для противодействия мошенничеству Сбер на примере реальных историй рассказывает о схемах обмана и эффективных способах борьбы с мошенничеством.

Так, например, в поселке Красный Ключ на уловки злоумышленников едва не попал пожилой мужчина. Он оказался под влиянием мошенников, которые хотели похитить его сбережения под предлогом необходимости их перевода на якобы «безопасный счёт».

Для срочного перевода денежных средства, находящихся на счетах, мужчина обратился в офис Сбера. Сотрудник банка обратил внимание на клиента, который нервничал и постоянно разговаривал по телефону, и определил, что клиент находится под влиянием злоумышленников. Благодаря бдительности и слаженной работе сотрудников банка удалось сохранить от мошенников полмиллиона рублей.

В Казани на аналогичные уловки злоумышленников едва не попала женщина. Ей позвонили аферисты и сообщили о подозрительной активности, также используя легенду про якобы «безопасный» счёт. Она обратилась в офис Сбера и настаивала на срочном закрытии вклада. Сотрудник оперативно определил, что она находится под влиянием злоумышленников, благодаря чему удалось сохранить от мошенников 1,2 миллиона рублей.

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:
«Наши специалисты обладают всеми необходимыми навыками для выявления признаков вмешательства со стороны злоумышленников и предотвращения хищений средств у клиентов. В 2024 году сотрудники отделения «Банк Татарстан» Сбербанка совместно с правоохранителями помогли сохранить жителям республики 47 миллионов рублей. Мошенники часто применяют сложные психологические методы, чтобы заставить своих жертв действовать под влиянием стресса, теряя способность критически оценивать происходящее. Важно регулярно обсуждать возможные схемы обмана с родными и близкими, особенно пожилыми людьми. Также нельзя забывать о собственной финансовой безопасности. При поступлении подозрительных звонков следует немедленно прервать разговор и проверить информацию, обратившись в банк или полицию».

Обезопасить себя можно также, установив бесплатный определитель мошеннических звонков в СберБанк Онлайн, всего в приложении доступно порядка 20 сервисов по кибербезопасности, многие из которых бесплатны. На портале Сбера «Кибрарий» пользователи могут прокачать свою киберграмотность ― в библиотеке киберзнаний есть информация об актуальных мошеннических схемах, об эффективных способах защиты и противодействия.

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