Татарстан вошел в ТОП-3 по бронированию глэмпингов среди российских регионов

МТС с помощью платформы Bronevik.com, входящей в МТС Travel, и сервис для управления отелями Bnovo провели совместное исследование рынка аренды глэмпингов по итогам завершившегося теплого сезона. В списке регионов с наибольшим количеством бронирования такого типа объектов Татарстан занял второе место, уступив лидерство лишь Московской области. При этом выяснилось, что чаще всего в татарстанских глэмпингах отдыхали жители республики.

В рамках исследования были проанализированы данные о гостях глэмпингов за май-сентябрь 2024 года. В число лидеров по популярности такого вида отдыха вошли Московская область, Татарстан, Свердловская область, Карелия и Краснодарский край. В трех из пяти исследованных регионов большую часть гостей глэмпингов составляют местные жители: в Московской области – 80%, в Татарстане – 70%, в Свердловской области - 69%. И только в Карелии и Краснодарском крае гостевой турпоток выше домашнего – 84% и 55% соответственно.

В теплый сезон глэмпинги пользовались популярностью и у туристов из соседних регионов – доля таких поездок составила 38%. Больше всего «соседей» приезжало в объекты Карелии – 47% посетителей из ближайших Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Архангельской и Вологодской областей. В теплый сезон татарстанцы планировали поездки в глэмпинги заранее – в среднем за месяц до даты заезда, что втрое больше, чем при бронировании других типов туристического жилья.

Самыми частыми посетителями глэмпингов в мае-сентябре 2024 года были россияне в возрасте от 35 до 54 лет (43%), четверть гостей (25%) составили люди 18-34 лет, дети до 18 лет и гости старше 55 лет – по 16%. Средняя стоимость проживания в глэмпингах в исследованный период составила 10 500 рублей за ночь (+13% год к году), при этом ценник в них рос почти вдвое медленнее, чем в других видах туристического жилья. Самое дорогое бронирование сезона 2024 совершено в одном из глэмпингов Московской области – оно стоило 180 тысяч рублей за ночь на 9 человек.