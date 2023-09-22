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Нейросеть защитит жителей Крайнего Севера от неожиданных встреч с бурыми медведями

Нейросеть защитит жителей Крайнего Севера от неожиданных встреч с бурыми медведями

Изображение от vladimircech взято на Freepik

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МегаФон внедряет систему видеомониторинга, которая отслеживает перемещение диких животных вблизи поселений Крайнего Севера. Видеосигнал с пограничных с лесом территорий в режиме онлайн обрабатывается нейросетью, которая автоматически оповещает экологов и экстренные службы, если хищники выходят за пределы естественной среды обитания.

Проект получил название «Умный Север», первый пункт наблюдения за дикой природой развернутв Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Оборудование, установленное на границе поселка Пионерский и лесного массива, передает видеоданные в интеллектуальную систему, которая автоматически идентифицирует дикое животное.

Биометрическая идентификация обеспечивается платформой компании NtechLab – разработчика видео аналитического программного обеспечения. Когда искусственный интеллект распознает в видеопотоке медведя и определяет, что он движется к людям, система сигнализирует об этом экологам и экстренным службам.

Идея создать цифровую систему, которая отслеживает перемещение медведей, возникла у воспитанников нефтеюганского филиала детского технопарка «Кванториум», где они осваивают технологии и основы инженерных специальностей. Ребята активно участвуют в проекте: сейчас они вместе с NtechLab «обучают» нейросеть максимально точно распознавать диких животных на базе массива видеоматериала. В этой работе активно помогают сотрудники местных заповедников «Малая Сосьва» и «Юганский».

«Идея школьников применить современные цифровые технологии для заботы о животных очень созвучна тому, что мы делаем уже не первый год по всей стране.Сейчас технологии МегаФона обеспечивают круглосуточную и автоматизированную поддержку самым разным сферам общества и бизнеса: наши системы экомониторинга в режиме 24/7 собирают и анализируют данные о состоянии окружающей среды, а промышленные и строительные объекты наших партнеров оснащены системами мониторингатранспортной и производственной безопасности», - комментирует директор по национальным проектам МегаФона Александр Калошин.

«Проект ”Умный Север” актуален и помогает взаимодействовать с дикой природой, не нарушая уклад жизни ее обитателей: для всех лучше, когда животные остаются в своей естественной среде. С научной точки зрения он также интересен возможностью наблюдать за бурыми медведями на новом высокотехнологичном уровне», - считает заслуженный эколог РФ, директор заповедника «Юганский» Евгений Стрельников.

«ХМАО– самая большая территория России, где обитают бурые медведи.Только в прошлом году было 163 зарегистрированных случая, когда они приходили в жилые кварталы. Проект учащихся «Кванториума» актуален для всех регионов России, которые сталкиваются с аналогичной проблемой соседства человека и дикой природы», - считает Алла Пивоварова, руководитель проекта «Умный Север» в «Кванториуме» Нефтеюганска.

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