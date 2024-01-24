АО «Транснефть – Прикамье» за 2023 год сэкономило более 40 млн кВт*ч электроэнергии

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 12 месяцев 2023 года. Сэкономлено 40,8 млн кВт*ч электроэнергии или 163,4 млн рублей в денежном эквиваленте. Экономия котельно-печного топлива и тепловой энергии составила 120,7 т.у.т. и 173,8 Гкал, соответственно.

Основной объем экономии достигнут за счет снижения потребления электроэнергии в результате оптимизации технологических режимов транспортировки нефти и нефтепродуктов. Потреблять электроэнергию эффективнее в комплексе позволили проведенные специалистами работы по замене насосных агрегатов и электродвигателей с более высоким КПД, а также установка частотно-регулируемых приводов.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов на объектах АО «Транснефть – Прикамье» проведены плановые ремонты 33 котельных и более 90 км тепловых сетей. Результатом реализации разработанных на основании рекомендаций энергетического обследования мероприятий - утепления ограждающих конструкций зданий и сооружений, замены изоляции тепловых сетей - экономия топливно-энергетических ресурсов по объектам выработки тепловой энергии и покупной теплоэнергии в 2023 году суммарно составила 63,4 тонн условного топлива.

В зданиях и сооружениях производственных объектов в зимний период применяются режим «дежурного» отопления и настройка автоматических терморегуляторов на нормативную температуру. Указанные меры позволяют снизить потребление тепловой энергии за отопительный период до 10% в зависимости от назначения здания, в том числе, за счет снижения в выходные и праздничные дни температуры воздуха.

Реализуемые мероприятия в области энергосбережения позитивно влияют на безопасность окружающей среды. Использование теплоизоляционных материалов с низким коэффициентом теплопроводности позволяет одновременно снизить расходы на отопление, а также минимизировать выбросы парниковых газов в атмосферу.