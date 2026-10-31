Вклады жителей Татарстана достигли 1,4 триллиона рублей

К сентябрю 2026 года жители Татарстана разместили в банках 1,41 триллиона рублей. Такие данные приведены в свежем докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

В республике отмечается небольшой рост продаж одежды, обуви и мебели, тогда как спрос на стройматериалы оставался слабым. Некоторые компании ожидали снижения продаж из-за изменений условий по госпрограмме «Семейная ипотека», вступивших в силу с 1 октября.

Татарстанцы по-прежнему активно открывают вклады: ставки по ним превышают инфляцию, что позволяет сохранять и приумножать сбережения. Ранее сообщалось, что жители России осенью начали перераспределять накопления, отдавая предпочтение накопительным счетам.