Ремонт трамвайных сетей в Татарстане может лечь на плечи потребителей

В Татарстане рассматривают возможность передать электрическую инфраструктуру трамваев — контактные сети, тяговые подстанции и кабели — в ведение «Сетевой компании». Предполагается, что организация будет обслуживать их за счет инвестиционной программы, а расходы заложат в тарифы на электроэнергию. Это значит, что платить за обновление придется не только пассажирам, но и всем жителям республики, а также предприятиям.

С инициативой выступил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов. Он предложил разделить затраты на модернизацию: бюджет возьмет на себя реконструкцию рельсов, путевого хозяйства и закупку вагонов, а «Сетевая компания» — электрическую часть. Однако руководитель организации Ильшат Фардиев не заинтересован в таком проекте: дополнительные расходы не предусмотрены действующими тарифами, поэтому для реализации схемы их придется пересматривать. Речь может идти о миллиардах рублей.

Разделение инфраструктуры между разными организациями несет риски для программы комплексного обновления трамвайного хозяйства Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска. Если пути и вагоны останутся у транспортных предприятий, а изношенные подстанции и кабели перейдут сетевикам, синхронность работ может нарушиться. В итоге даже после ремонта путей движение трамваев будет ограничивать состояние электроснабжения.

О необходимости модернизации электротранспорта говорил глава республики Рустам Минниханов в послании Госсовету. Он поручил минтрансу разработать пятилетнюю программу ремонта путей. Отдельная трехлетняя программа ремонта инфраструктуры должна стартовать в 2027 году с объемом финансирования 15 миллиардов рублей — по 5 миллиардов ежегодно. Казань будет получать по 3 миллиарда, Набережные Челны и Нижнекамск — по миллиарду. Еще миллиард в год направят на обновление подвижного состава, до конца 2026 года ожидается поставка 22 вагонов белорусского производства.

Масштаб работ ранее оценил гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков: ремонт инфраструктуры для трамваев и троллейбусов Казани обойдется в 8,9 миллиарда рублей. Из 138 км трамвайных путей города 74 км находятся в изношенном состоянии.