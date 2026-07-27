Экономика

Продуктовая корзина в Татарстане: как изменились цены на продукты за неделю

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Говядина в Татарстане за неделю подорожала почти на 6 рублей, а свинина, наоборот, подешевела на 6 — таковы данные Татарстанстата за период с 13 по 20 июля. В мясном отделе изменения заметные: курица прибавила 4,85 рубля, баранина — почти 4 рубля.

Овощи порадовали снижением. Огурцы стали дешевле на 11,75 рубля, помидоры — на 7,31, морковь — на 3,44, картофель — почти на 2 рубля. Капуста, лук и свекла тоже упали в цене. Куриные яйца подешевели с 75,89 до 74,39 рубля. Из молочных продуктов снизились сыр и детские смеси.

Неожиданный скачок — черный чай вырос в цене почти на 9 рублей до 1245,70 рубля за килограмм. Из фруктов подорожали только бананы — до 140,59 рубля. А водка планомерно дорожает: плюс 22 копейки за неделю, теперь 885,26 рубля.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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