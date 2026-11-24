На совещании с руководителями предприятий Набережных Челнов озвучен список компаний, систематически нарушающих налоговую дисциплину. Данные представила начальник городской инспекции ФНС Диана Сагетдинова, сообщает пресс-служба мэрии.

По итогам девяти месяцев 2026 года налоговые поступления с территории города в консолидированный бюджет составили 79 млрд рублей, из которых 27,8 млрд рублей направлено в бюджет Татарстана, а 7 млрд рублей — в городской. Основную часть городских поступлений сформировал НДФЛ — 5,9 млрд рублей.

На 1 октября задолженность перед консолидированным бюджетом республики достигла 1,2 млрд рублей, в том числе перед городским — 190 млн рублей. При этом с начала года долг перед регионом сократился на 225 млн рублей (16%), перед городом — на 50 млн рублей (21%). Среди систематических должников — группа предприятий АО «Трест Камдорстрой» с совокупной задолженностью более 744 млн рублей, а также ООО «Раритэк Инжиниринг» (около 110 млн), ООО «Ростар-Металлургия» (почти 77,6 млн) и ОАО «Булгариво» (около 76,9 млн рублей).

Сагетдинова отметила, что к нарушителям применяются меры принудительного взыскания: инкассовые поручения, приостановка операций по счетам и обращение взыскания на имущество. Кроме того, в городе насчитывается 33 тыс. физлиц с налоговыми долгами: задолженность по имущественным налогам с начала года уменьшилась на 87 млн рублей, но составляет 111 млн рублей. В числе добросовестных плательщиков — ООО «СВР», ООО «УК Логистика», ООО «Техносервис» и другие.