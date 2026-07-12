Юристы Татарстана разъяснили применение «антиворовской» статьи

В Татарстане наработана практика привлечения к ответственности по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Кандидат юридических наук КФУ Олег Дунин пояснил, что ключевым моментом является доказательство не только статуса, но и конкретных действий: руководство преступным сообществом, управление «общаком» или разрешение конфликтов. пишет Вечерняя Казань.

Первым в республике по этой статье осудили Сергея Нейдерова. В марте 2021 года его задержали, а в ходе расследования доказали, что он управлял «общаком» и выступал третейским судьей. Нейдеров получил 9,5 лет строгого режима.

Другой пример — дело Рашида Хачатряна (Рашид Джамбульский). Следствие связало его статус с организацией ОПС, вымогательством и хранением оружия. Приговор вынесен в Оренбургском областном суде.

В некоторых регионах, напротив, статус пытаются доказать через татуировки и признания. Такой подход Дунин считает некорректным. По его мнению, закон работает: «воры в законе» вынуждены скрывать статус или отказываться от него, а повторное привлечение возможно даже в местах лишения свободы.