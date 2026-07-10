Криминал

Глава Тукаевского района навестил пострадавших при атаке БПЛА

Служба новостей Автор статьи
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Руководители Тукаевского района посетили пострадавших в результате атаки беспилотников. Об этом рассказали в пресс-службе муниципалитета. об этом сообщает Татар-информ.

Напомним, сегодня в Нижнекамске несколько предприятий получили повреждения из-за удара БПЛА. Двое человек пострадали средней степени тяжести, еще несколько — легко. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев взял устранение последствий на личный контроль. Замеры воздуха не выявили загрязнения.

Глава района Камиль Назмиев встретился с пострадавшей, которая находится в Республиканской клинической больнице. Вместе с заместителем главврача Нигиной Нигматуллиной он обсудил ход лечения. «После операции состояние стабильное. Пациентка получает всю необходимую помощь. Желаю скорейшего выздоровления», — отметил Назмиев и поблагодарил врачей.

Второй пострадавший лечится в БСМП имени Акчурина в Набережных Челнах. По поручению Назмиева его навестил руководитель исполкома района Линар Маняпов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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