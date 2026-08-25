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Волонтеры АО «Транснефть – Прикамье» благоустроили экотропу в национальном парке в Республике Татарстан

Служба новостей Автор статьи
Работники АО «Транснефть – Прикамье» стали учас...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть - Прикамье"

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Работники АО «Транснефть – Прикамье» стали участниками волонтерской акции по благоустройству экологической тропы на территории национального парка «Нижняя Кама». Организатором мероприятия выступило региональное представительство Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Республике Татарстан. К инициативе присоединились более 30 корпоративных волонтеров из Нижнекамска, Набережных Челнов, Казани, Елабуги и Альметьевска, чьи организации входят в состав НСКВ в Татарстане.

Волонтеры АО «Транснефть – Прикамье» внесли свой вклад в подготовку к благоустройству части 10‑километровой экологической тропы «Малый бор» на территории национального парка «Нижняя Кама» в Елабужском районе республики. Кольцевой познавательный маршрут проходит по сосновому лесу, выложенному известняком старинному Старому Челнинскому тракту, а также местам, где жил и творил художник Иван Шишкин.

В ходе акции добровольцы очистили полотно тропы, подготовили маркировочные разметки с указанием элементов обустройства и названиями, обустроили тактильную дорожку на интерактивной площадке, а также покрасили верстовые столбы. На тропе планируется установка элементов обустройства и малых архитектурных форм в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экологическое благополучие».

«Распилили и вывезли старые деревья, очистили тропу от различного мусора. Совместными усилиями мы формируем экологическую культуру и сохраняем природное наследие. Планируем продолжить в сентябре», - говорит участник акции, инженер товарно-транспортный отдел по учету нефти Альметьевского РНУ Иван Карзанов.

«Обустроили экотропу, создали тактильную дорожку, и в сердце стало теплее. Каждый вложенный камень, выровненный метр – это шаг к тому, чтобы парк был комфортен для всех», – отметила эковолонтер Зиля Абударова.

Справочно
АО «Транснефть – Прикамье» уделяет большое внимание охране окружающей среды, регулярно поддерживая экологические акции в регионах ведения производственной деятельности.
На протяжении 2026 года предприятие реализует корпоративный волонтерский проект «Чистый поток – чистая страна». Инициатива направлена на создание возможностей для работников, членов их семей, жителей регионов присутствия предприятия для реализации принципов экологической ответственности и развития экологических практик. Включает в себя природоохранные проекты, добровольческие инициативы по поддержанию благоприятной окружающей среды и сохранению биоразнообразия, участие в экологических акциях.

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