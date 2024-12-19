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ВНЖ в России для граждан Латвии: Цены, Условия, Сроки

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Вид на жительство в России для граждан Латвии: Как получить, сколько стоит, какие могут быть отказы

Всем привет! Меня зовут Дарья, я гражданка Латвии, и недавно мне удалось получить вид на жительство в России. Хочу поделиться своим опытом и рассказать, как обстоят дела с ВНЖ для латышей сегодня.

Почему ВНЖ России?

Когда я решила переехать в Россию, одним из первых вопросов стало: «Как мне здесь остаться на законных основаниях?». Вид на жительство в России для граждан Латвии предлагает ряд преимуществ. Вы имеете право на свободное перемещение внутри страны, сможете регистрироваться по месту жительства, находиться в выбранном регионе, заниматься трудовой деятельностью без патента или разрешения, открывать ИП или выступать учредителем юридического лица, получать бесплатное медицинское обслуживание и многое другое.

Кто может подавать на ВНЖ?

Граждане Латвии, желающие обрести статус вида на жительство, делятся на две категории: те, кто обладает удостоверением переселенца, и те, кто его не имеет. Первым доступен упрощенный порядок получения ВНЖ. Для тех, кто не имеет удостоверения или не соответствует другим критериям упрощенного порядка, процедура будет стандартной. Заявления на ВНЖ принимаются в территориальных отделениях Главного управления Министерства внутренних дел России по месту регистрации.

Основные этапы получения ВНЖ

Есть два способа получения ВНЖ в России - стандартная процедура и ускоренная. Стандартная процедура включает:

  • Получение квоты на РВП;
  • Оформление РВП;
  • Проживание по РВП не менее 8 месяцев;
  • Подача заявления на ВНЖ.

Ускоренная процедура позволяет миновать первые два этапа при наличии определенных условий, таких как документы, подтверждающие право на упрощенный порядок. Подробности каждого из этапов можно найти, обратившись к специалистам компании «ИммигрантКонсалт», которые оказывают поддержку на всех этапах.

Стоимость и сроки

Государственная пошлина за оформление ВНЖ составляет чуть более 3 500 рублей. Время рассмотрения заявления в упрощенном порядке - 3 месяца, для стандартной процедуры добавляется время на получение РВП.

Законные основания для отказа

МВД России может отказать в выдаче ВНЖ по следующим причинам:

  • Предоставление фальшивых документов;
  • Наличие зависимости от наркотиков;
  • Инфекционные заболевания;
  • Выдворение или депортация из России в прошлом;
  • Судимость за серьезные преступления;
  • Угроза безопасности России или ее граждан.

Эти основания указаны в законодательных актах РФ.

Интересно знать

Что такое упрощенная процедура получения ВНЖ?
Это вариант, при котором некоторые этапы стандартного процесса обходятся, если заявитель соответствует определенным критериям, например, имеет удостоверение переселенца.
Можно ли получить ВНЖ без РВП?
Да, но только при соблюдении условий для упрощенного порядка, например, если вы имеете удостоверение переселенца.
Сколько времени требуется для получения ВНЖ?
Для упрощенной процедуры - 3 месяца с момента подачи документов.
Нужно ли подтверждать знание русского языка и законодательства России?
Да, для получения ВНЖ необходимо сдать экзамены на знание русского языка, основ истории и законодательства РФ. Исключение составляют категории лиц, освобожденные от этого требования по российскому законодательству.
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