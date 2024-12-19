ВНЖ в России для граждан Латвии: Цены, Условия, Сроки

Всем привет! Меня зовут Дарья, я гражданка Латвии, и недавно мне удалось получить вид на жительство в России. Хочу поделиться своим опытом и рассказать, как обстоят дела с ВНЖ для латышей сегодня.

Почему ВНЖ России?

Когда я решила переехать в Россию, одним из первых вопросов стало: «Как мне здесь остаться на законных основаниях?». Вид на жительство в России для граждан Латвии предлагает ряд преимуществ. Вы имеете право на свободное перемещение внутри страны, сможете регистрироваться по месту жительства, находиться в выбранном регионе, заниматься трудовой деятельностью без патента или разрешения, открывать ИП или выступать учредителем юридического лица, получать бесплатное медицинское обслуживание и многое другое.

Кто может подавать на ВНЖ?

Граждане Латвии, желающие обрести статус вида на жительство, делятся на две категории: те, кто обладает удостоверением переселенца, и те, кто его не имеет. Первым доступен упрощенный порядок получения ВНЖ. Для тех, кто не имеет удостоверения или не соответствует другим критериям упрощенного порядка, процедура будет стандартной. Заявления на ВНЖ принимаются в территориальных отделениях Главного управления Министерства внутренних дел России по месту регистрации.

Основные этапы получения ВНЖ

Есть два способа получения ВНЖ в России - стандартная процедура и ускоренная. Стандартная процедура включает:

Получение квоты на РВП;

Оформление РВП;

Проживание по РВП не менее 8 месяцев;

Подача заявления на ВНЖ.

Ускоренная процедура позволяет миновать первые два этапа при наличии определенных условий, таких как документы, подтверждающие право на упрощенный порядок. Подробности каждого из этапов можно найти, обратившись к специалистам компании «ИммигрантКонсалт», которые оказывают поддержку на всех этапах.

Стоимость и сроки

Государственная пошлина за оформление ВНЖ составляет чуть более 3 500 рублей. Время рассмотрения заявления в упрощенном порядке - 3 месяца, для стандартной процедуры добавляется время на получение РВП.

Законные основания для отказа

МВД России может отказать в выдаче ВНЖ по следующим причинам:

Предоставление фальшивых документов;

Наличие зависимости от наркотиков;

Инфекционные заболевания;

Выдворение или депортация из России в прошлом;

Судимость за серьезные преступления;

Угроза безопасности России или ее граждан.

Эти основания указаны в законодательных актах РФ.

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