ВНЖ в России для граждан Латвии: Цены, Условия, Сроки
Вид на жительство в России для граждан Латвии: Как получить, сколько стоит, какие могут быть отказы
Всем привет! Меня зовут Дарья, я гражданка Латвии, и недавно мне удалось получить вид на жительство в России. Хочу поделиться своим опытом и рассказать, как обстоят дела с ВНЖ для латышей сегодня.
Почему ВНЖ России?
Когда я решила переехать в Россию, одним из первых вопросов стало: «Как мне здесь остаться на законных основаниях?». Вид на жительство в России для граждан Латвии предлагает ряд преимуществ. Вы имеете право на свободное перемещение внутри страны, сможете регистрироваться по месту жительства, находиться в выбранном регионе, заниматься трудовой деятельностью без патента или разрешения, открывать ИП или выступать учредителем юридического лица, получать бесплатное медицинское обслуживание и многое другое.
Кто может подавать на ВНЖ?
Граждане Латвии, желающие обрести статус вида на жительство, делятся на две категории: те, кто обладает удостоверением переселенца, и те, кто его не имеет. Первым доступен упрощенный порядок получения ВНЖ. Для тех, кто не имеет удостоверения или не соответствует другим критериям упрощенного порядка, процедура будет стандартной. Заявления на ВНЖ принимаются в территориальных отделениях Главного управления Министерства внутренних дел России по месту регистрации.
Основные этапы получения ВНЖ
Есть два способа получения ВНЖ в России - стандартная процедура и ускоренная. Стандартная процедура включает:
- Получение квоты на РВП;
- Оформление РВП;
- Проживание по РВП не менее 8 месяцев;
- Подача заявления на ВНЖ.
Ускоренная процедура позволяет миновать первые два этапа при наличии определенных условий, таких как документы, подтверждающие право на упрощенный порядок. Подробности каждого из этапов можно найти, обратившись к специалистам компании «ИммигрантКонсалт», которые оказывают поддержку на всех этапах.
Стоимость и сроки
Государственная пошлина за оформление ВНЖ составляет чуть более 3 500 рублей. Время рассмотрения заявления в упрощенном порядке - 3 месяца, для стандартной процедуры добавляется время на получение РВП.
Законные основания для отказа
МВД России может отказать в выдаче ВНЖ по следующим причинам:
- Предоставление фальшивых документов;
- Наличие зависимости от наркотиков;
- Инфекционные заболевания;
- Выдворение или депортация из России в прошлом;
- Судимость за серьезные преступления;
- Угроза безопасности России или ее граждан.
Эти основания указаны в законодательных актах РФ.
Интересно знать
- Что такое упрощенная процедура получения ВНЖ?
- Это вариант, при котором некоторые этапы стандартного процесса обходятся, если заявитель соответствует определенным критериям, например, имеет удостоверение переселенца.
- Можно ли получить ВНЖ без РВП?
- Да, но только при соблюдении условий для упрощенного порядка, например, если вы имеете удостоверение переселенца.
- Сколько времени требуется для получения ВНЖ?
- Для упрощенной процедуры - 3 месяца с момента подачи документов.
- Нужно ли подтверждать знание русского языка и законодательства России?
- Да, для получения ВНЖ необходимо сдать экзамены на знание русского языка, основ истории и законодательства РФ. Исключение составляют категории лиц, освобожденные от этого требования по российскому законодательству.