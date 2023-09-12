В середине свадьбы пропал свет, запахло скандалом». Почему ивент-агентства выбирают Denzel

Выездные церемонии регистрации брака – тренд последних лет, все чаще молодые не хотят традиционное бракосочетание в ЗАГСе, а выбирают уединенное место на природе, вдали от городской суеты. Для кого-то свадьба – главное событие в жизни, а для кого-то работа. Однако и тех, и других объединяет желание, чтобы все прошло безукоризненно. Накладки случаются, но иногда их можно предотвратить, выбрав качественное оборудование от надежного производителя.

Я работаю ивент-менеджером в агентстве. Часто сталкиваюсь, что люди думают о моей работе, что я какой-то там тамада, веду юбилеи, свадьбы, корпоративы и прочее. На самом деле, я не веду мероприятия, я их организовываю: нахожу ведущего, звуковиков, световиков, официантов, поваров, а главное площадку, где мероприятие пройдет. Во многом именно от локации зависит, как пройдет событие, за организацию которого нам платят заказчики.

Как правило, владельцы площадок самостоятельно оснащают их всем необходимым, заботятся об электричестве на объекте, на случай его внезапного отключения. Бывает, что локация классная, но с электричеством на ней беда. Приходится или отказываться и искать другое место, или брать в аренду генераторы для питания техники на улице.

Недавно на мероприятии случилась буквально катастрофа. Это была свадьба за городом, в уединенном месте. Вокруг лес, свежий воздух, одним словом красота. Вся техника питалась от генераторов, которыми нас заботливо обеспечили собственники локации. И вот вечереет, гости танцуют, пора подавать горячее, мы подключаем к генератору конвектомат, и на всей площадке гаснет свет.

Все в шоке, гости в растерянности, молодожены в ужасе, мы понимаем, что сейчас будет скандал. Оказалось, что генераторы были слабенькие и не тянули такую нагрузку. Нам пришлось частично отключать одну технику, чтобы включить другую, но свадьбу все-таки удалось довести до конца на достойном уровне.

Этот случай стал последней каплей, и мы решили купить в агентство генераторы, чтобы такое больше не повторялось. Вариант с дизельными генераторами на прицепах отмели сразу. Да, они очень мощные, но их хранение и доставка на место доставляет кучу неудобств.

Мы подобрали два бензиновых генератора, которые легко помещаются на наш склад с техникой, не занимают много места и удобны в транспортировке в нужный момент, – это Denzel PS-180 EAD-3 с максимальной мощностью 18 кВт, номинальной – 16 кВт.

С ними мы уже провели несколько мероприятий, не полагаясь на собственников территорий. Один генератор выдерживает подключение конвектомата, который жрет почти 10 кВт, чайников, грилей, света, музыкальной аппаратуры. На всякий случай берем с собой второй агрегат, к нему подключаем чувствительную технику: телефоны, ноутбуки, технику фотографов и видеографов. Тем более у генератора есть USB-разъем. Казалось бы, в такой огромной штуке, которая питает целую выездную кухню, маленькое отверстие, а уже приятно, не надо искать адаптер.

Колесики и ручки дают возможность перемещать генераторы по площадке. А рама – возить с другим оборудованием, в том числе устанавливать на него сверху, какой-нибудь инвентарь.

Мы очень довольны генераторами Denzel. Они стабильно работают и позволяют успешно проводить мероприятия в различных условиях.

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