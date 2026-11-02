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В салонах связи в городах-миллионниках заработали зоны 5G

Служба новостей Автор статьи
Они действуют во флагманских салонах связи в Мо...

Фото: пресс-служба ПАО "МегаФон"

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Они действуют во флагманских салонах связи в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Это позволяет протестировать сеть пятого поколения в её максимальных значениях без естественных помех, а также опробовать качество новой технологии на собственном смартфоне.

Основой для развертывания 5G стала действующая LTE-инфраструктура МегаФона. Благодаря технологической нейтральности оператор запустил современное поколение связи на существующих частотах, модернизировав базовые станции.

«Скорость — это ключевой фактор для современных цифровых сервисов: стриминга, облачных игр, видеозвонков. И мы даем нашим абонентам возможность почувствовать это на практике уже сегодня», — прокомментировал директор департамента по стратегии и развитию продаж Вадим Зимин.

На момент запуска 5G в салонах связи наивысший показатель зафиксирован в Москве — 747 Мбит/с. С такой скоростью пользователь может скачать на свой гаджет фильм в FullHD-качестве за 15 секунд. В Санкт-Петербурге показатель достигает 572 Мбит/с. Замеры производились с использованием платформы Merilo.

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