Черновой пол (черновая стяжка) — это часть пола, которая укладывается на начальной стадии строительства или ремонта помещения. Он является основой для последующего покрытия (чистового пола): ламината, паркета, коврового покрытия или плитки. И если вам на секунду показалось, что укладка чернового пола — бессмысленная трата времени, то вы ошибаетесь. Правильно выполненный черновой пол обеспечивает хорошую основу для укладки основного покрытия, увеличивая его долговечность и качество. Но это еще не все. Вот пара задач, которые выполняет черновой пол:

Позволяет выровнять поверхность помещения, устранить неровности, ямы и другие дефекты основания.

Служит для укрепления основания пола, делая его более прочным и стабильным. Это особенно важно, если в качестве материала чистового пола вы будете использовать керамическую плитку или камень.

Черновой пол может служить как изоляционный слой, который защищает от влаги или холода.

Обустройство деревянного пола своими руками

Из чего делают черновой пол

Выбор материала для чернового пола зависит от конкретных условий строительства, требований к прочности, уровня изоляции и других факторов. Но чаще всего используют:

Цементно-песчаные смеси. Это один из наиболее распространенных вариантов для чернового пола. Цемент, песок и вода смешиваются в определенных пропорциях для создания жидкой массы, которая затем заливается на поверхность пола и выравнивается. После затвердевания образуется прочная и стабильная поверхность.

Это один из наиболее распространенных вариантов для чернового пола. Цемент, песок и вода смешиваются в определенных пропорциях для создания жидкой массы, которая затем заливается на поверхность пола и выравнивается. После затвердевания образуется прочная и стабильная поверхность. Гипсовые смеси. Этот вариант используется там, где не требуется высокая прочность, а также в тех случаях, когда вес на полу будет небольшим (например, в помещении для хранения садового инвентаря). Процесс аналогичен цементно-песчаной стяжке, но используется гипсовый состав вместо цемента.

Этот вариант используется там, где не требуется высокая прочность, а также в тех случаях, когда вес на полу будет небольшим (например, в помещении для хранения садового инвентаря). Процесс аналогичен цементно-песчаной стяжке, но используется гипсовый состав вместо цемента. Смеси на основе полимеров, которые обладают высокой прочностью и быстрой скоростью затвердевания: полимерный бетон, эпоксидные смеси и другие аналогичные материалы.

Также черновой пол может быть выполнен из пиломатериалов типа ГВЛ и ГВЛВ (гипсоволокнистого листа), влагостойкого ДСП или фанеры, обрезной доски.

Этапы устройства чернового пола

Здесь сразу следует пояснить, что технологии чернового пола делят на мокрые, полусухие и сухие. Также еще выделяют выравнивание наливным покрытием.

К мокрым относятся наливные полы и полы, растворяемые водой. Это как раз то, о чем мы писали выше — цементно-песчаные и гипсовые стяжки (то есть черновые полы), а также сюда относятся бетонные, шлако- и гипсобетонные стяжки. Достоинство мокрых полов — устойчивость к воде, из недостатков — долго сохнет.

К полусухим относится смесь из песка (85%), цемента (15%) и воды. Укладывается быстро, стоит относительно дешево. Но имеет недостаток — из-за повышенной влажности или намокания может разламываться или отслаиваться.

К сухим относят полы, лежащие на керамзитовой засыпке, и полы на лагах.

Рассмотрим этапы часто используемых методов укладки черновых полов:

по лагам;

на бетонном основании;

по керамзитовой засыпке.

Этапы устройства чернового пола по лагам

Это можно сделать самостоятельно, но вам понадобится брус сечением 100х100 или 50х50 мм (в зависимости от ожидаемой нагрузки на пол). Многие советуют покупать пиломатериал хвойных пород, так как он устойчив к деформациям. Дешевле всего приобретать пиломатериалы в небольших магазинах типа ленвуда. У них можно купить брус на 20% дешевле, чем в известных магазинах Петербурга.

Теперь что касается этапов укладки:

Сначала необходимо подготовить основание для укладки лаг. Поверхность должна быть чистой, сухой и ровной. Расстановка лаг. Лаги — это длинные бруски, которые укладываются поперек направления покрытия пола. Расстояние между лагами зависит от типа используемого материала и требований к нагрузке на пол. Но обычно они укладываются на расстоянии около 40-60 см друг от друга. Лаги должны быть перпендикулярны стенам помещения и идти параллельно друг другу. Не забудьте оставить зазор у стен примерно в 20-30 см. Лаги крепятся к основанию пола с помощью шурупов или гвоздей. После укладки и фиксации лаг необходимо убедиться, что они имеют одинаковую высоту. Для этого используют строительный уровень или другие инструменты для измерения высоты. После укладки лаг черновой пол готов к дальнейшей обработке. В зависимости от требований проекта и типа основного покрытия могут быть выполнены дополнительные работы: утепление, гидроизоляция или укладка подпольного покрытия.

Как правильно устанавливать лаги для пола

Этапы устройства чернового пола на бетонном основании

Первый шаг — подготовка бетонного основания. Поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, масла или других загрязнений. При необходимости устраните неровности, ямы или трещины с помощью ремонтных смесей. Если требуется защита от влаги, нанесите слой гидроизоляционного материала на поверхность бетона. Обычно это делается для помещений с высокой влажностью: ванных комнат или подвалов. Если предполагается высокая нагрузка на пол, например, в гараже или на производственной площадке, то можно установить армирование из сетки или арматурных прутьев для увеличения прочности. Приготовьте строительную смесь в соответствии с инструкциями производителя. Обычно это цементно-песчаная стяжка или самовыравнивающаяся смесь. Нанесите строительную смесь на подготовленную поверхность бетона и равномерно разровняйте её по всей площади. Используйте шпатель или штукатурку для создания ровного слоя. После укладки смеси оставьте её на высыхание и застывание согласно инструкциям производителя. Время высыхания может варьироваться в зависимости от типа используемой смеси и условий окружающей среды. После полного высыхания проверьте качество чернового пола на наличие дефектов или неровностей. При необходимости выполните дополнительные работы по выравниванию или обработке.

Бетонная стяжка на деревянный пол

Этапы устройства чернового пола по керамзитовой засыпке

Начните с тщательной очистки поверхности пола от пыли, грязи и других загрязнений. Убедитесь, что поверхность равномерна и не имеет значительных неровностей или выпуклостей. Если требуется создание бортов или ограничителей для керамзитной засыпки, установите опалубку вдоль периметра пола. Это поможет сохранить материал на месте и создать желаемую форму пола. Если пол будет подвержен воздействию влаги, рекомендуется нанести слой гидроизоляционного материала на подготовленную поверхность. Это защитит конструкцию от проникновения влаги. В некоторых случаях может потребоваться создание дренажного слоя под керамзитом, особенно если пол находится на наклонной поверхности или в зонах повышенного влажности. Равномерно распределите слой керамзита на подготовленной поверхности. Уровень засыпки должен быть рассчитан таким образом, чтобы получилась необходимая высота пола после уплотнения. С помощью виброплиты или другого подходящего оборудования уплотните керамзит. Это поможет уменьшить объем воздушных полостей в материале и создать более плотный и стабильный слой. После уплотнения убедитесь, что поверхность пола имеет правильный уровень и наклон для отвода воды, если это необходимо. Проверьте качество уложения керамзита, устраните возможные неровности или просадки. При необходимости выполните дополнительные работы по выравниванию поверхности. После завершения чернового пола по керамзитовой засыпке он готов к укладке основного покрытия. Перед этим убедитесь, что поверхность пола ровная, сухая и готова к дальнейшим отделочным работам.

Сухая стяжка под деревянный пол

Авторство фото: Ленвуд