Смартфоны с ИИ стали популярнее в Татарстане

Всего 2,8% владельцев смартфонов в России уже используют устройства со встроенными ИИ‑функциями. Однако за последний год их доля* в ассортименте выросла почти в 2,5 раза. При этом расширение предложений на рынке напрямую стимулирует потребительский спрос — пользователи всё активнее выбирают гаджеты с практичными ИИ‑инструментами, которые упрощают повседневные задачи.

По данным МегаФона, за последний год более чем в два раза выросло число моделей со встроенным ИИ. Если в прошлом году их доля составляла всего 6,5% от ассортимента, то сегодня этот показатель достиг уже 16%. Всё больше абонентов осознанно выбирают устройства с дополнительным функционалом, что сказалось на росте продаж — за год они выросли на 27%.

По итогам продаж за май и июнь Казань заняла 11-ю строчку в общероссийском рейтинге городов по спросу на устройства с искусственным интеллектом. Положительную динамику демонстрирует и Татарстан в целом: за последний месяц продажи таких смартфонов в республике выросли на 16%.

Ключевым драйвером спроса стало развитие практичных сценариев использования ИИ. Пользователи ценят возможность быстро улучшать качество фотосъёмки — например, корректировать освещение или распознавать сцены, автоматически переводить тексты и речь, транскрибировать звонки, превращая голос в текст, а также редактировать и генерировать текст без сторонних приложений. Эксперты оператора отмечают, что ИИ‑функции перестают быть маркетинговым бонусом и становятся рабочими инструментами, упрощающими рутинные задачи. Так, растущий спрос на обработку фото с помощью ИИ коррелирует с трендом на отказ от внешних фоторедакторов: всё чаще пользователи предпочитают улучшать снимки прямо в смартфоне.

Портрет пользователя показывает сбалансированный интерес разных возрастных и гендерных групп. Среди владельцев 58% — мужчины, 42% — женщины. Самая многочисленная возрастная группа — пользователи 37–47 лет (40%), далее следуют 25–36 лет (22%) и 48–58 лет (21%). Примечательно, что поколения 14–24 лет и 65+ лет занимают равные доли — по 5% каждое.

На текущий момент наиболее полный набор ИИ‑возможностей представлен преимущественно во флагманских моделях производителей — именно в них вендоры концентрируют передовые алгоритмы и максимальную вычислительную мощность для «умных» функций. Аналитики оператора прогнозируют, что в ближайшие 2–3 года ИИ‑функции массово появятся и в среднем ценовом сегменте. Этому способствуют удешевление технологий, рост спроса на цифровых помощников для повседневных задач и активная конкуренция производителей. В перспективе ИИ станет стандартом для большинства смартфонов, упрощая взаимодействие пользователя с устройством и расширяя возможности персонализации.

«ИИ уверенно становится повседневным рабочим инструментом, а не просто технологической фишкой. Как оператор мы активно участвуем в его развитии: будем помогать вендорам адаптировать телефоны для российского рынка. В нашей лаборатории мы тестируем такие гаджеты, чтобы гарантировать стабильную работу в мобильных сетях нашей страны и максимальную пользу для абонентов», — отметил операционный директор МегаФона Олег Телюков

*В исследовании учитывались только смартфоны, чьи ИИ‑функции технически доступны и функциональны для пользователей на территории РФ (без учёта заблокированных или недоступных в стране опций).