Поволжье лидирует по максимальной скорости мобильного интернета в сетях 5G в России

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily провело исследование максимальных скоростей мобильного интернета в пяти российских городах-миллионниках, где уже доступны сети 5G, – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Уфе. Самый высокий результат среди всех городов аналитики зафиксировали в столице Башкортостана в сетях оператора МТС - скорость загрузки данных составила 1,49 Гбит/с.

В исследовании сравнивались максимальные скорости загрузки и передачи данных в сетях четырех крупнейших мобильных операторов. Согласно его результатам, у МТС в диапазоне 4,9 ГГц стандарта 5G максимальная скорость загрузки данных (Download) достигла 1,5 Гбит/с в Уфе, 1,18 Гбит/с в Петербурге и 1,16 Гбит/с — в Москве. Другие операторы следуют с заметным отставанием: у Мегафона в Москве — 577,1 Мбит/с, а у T2 в Петербурге — 437,1 Мбит/с.

Если учитывать скорости во всех сетях - 5G и LTE, то в среднем по всем четырем операторам в Уфе максимальная скорость Download составила 693 Мбит/с, Upload (выгрузка данных в сеть) — 100,5 Мбит/с. В Москве — 629,2 Мбит/с и 115,4 Мбит/с соответственно. Далее следует Санкт-Петербург — 581,2 и 94,1 Мбит/с соответственно.

Напомним, мобильные операторы работают с 5G в существующем частотном ресурсе, перераспределяя его под новую технологию (рефарминг), а также в новом для России диапазоне n79. Последний зафиксирован у МТС во всех пяти городах исследования. В городах, где у оператора не был запущен 5G, измерения проводились в сетях LTE. В Казани сети 5G были запущены в сентябре на действующих частотах LTE у операторов МТС и Мегафон.

Замеры проводились в первую неделю октября с использованием сертифицированных измерительных комплексов TEMS Investigation и NEMO.