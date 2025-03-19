Как получить гражданство Молдовы: все способы, документы и этапы оформления
Гражданство Молдовы становится все более востребованным благодаря его преимуществам: свободному передвижению по Европе, возможности вести бизнес, получать медицинские и социальные услуги, а также удобной системе двойного гражданства.
Молдавский паспорт может быть полезен как тем, кто хочет жить и работать в стране, так и тем, кто планирует использовать его в качестве запасного документа. В этой статье рассмотрим все способы получения гражданства, необходимые документы и важные нюансы оформления.
Способы получения гражданства Молдовы
Законодательство Молдовы предусматривает несколько способов получения гражданства:
- По рождению – автоматически получают дети, если хотя бы один из родителей является гражданином Молдовы.
- По признанию – для лиц, имеющих предков, родившихся или проживавших в Молдове (или на территории, которая входила в состав страны).
- Через натурализацию – подходит тем, кто прожил в стране определенный срок и соответствует ряду требований.
- Через брак – доступно для иностранцев, состоящих в браке с гражданином Молдовы.
- Иные случаи – предоставление гражданства по особому решению государственных органов.
Документы для подачи на гражданство
Точный перечень документов зависит от основания получения гражданства, но базовый пакет включает:
- заявление о предоставлении гражданства;
- загранпаспорт и его копии;
- свидетельства о рождении и браке (если применимо);
- документы, подтверждающие основание (архивные справки, трудовые книжки предков, справки о проживании и т. д.);
- справка об отсутствии судимости;
- подтверждение знания румынского языка (кроме случаев получения по признанию);
- квитанция об оплате госпошлины.
Некоторые документы требуют нотариального заверения, перевода на румынский язык и апостиля.
Этапы оформления гражданства
Процесс получения гражданства проходит несколько ключевых этапов:
Сбор документов и их проверка. Важно убедиться, что все данные точны и оформлены в соответствии с требованиями.
Подача заявления. Осуществляется через Агентство по гражданству или дипломатические представительства.
Рассмотрение заявки. Сроки варьируются в зависимости от основания и могут составлять от нескольких месяцев до нескольких лет.
Принятие решения. После одобрения необходимо пройти процедуру присяги.
Получение документов. После присяги выдается молдавский паспорт и ID-карта.
Частые причины отказов и как их избежать
Официальные органы могут отказать в предоставлении гражданства по следующим причинам:
- ошибки или недочеты в документах;
- недостаточные доказательства основания;
- отсутствие постоянного проживания (в случае натурализации);
- выявленные нарушения миграционного законодательства.
Во избежание отказа важно правильно оформить документы и, при необходимости, проконсультироваться с юристами.
Преимущества гражданства Молдовы
Получив молдавский паспорт, вы сможете:
- путешествовать по странам ЕС без визы;
- работать и заниматься бизнесом на территории Молдовы без дополнительных разрешений;
- сохранить гражданство России, так как Молдова признает двойное гражданство;
- передавать гражданство детям по наследству.
Заключение
Оформление гражданства Молдовы – процесс, требующий тщательной подготовки и соблюдения всех юридических требований. Важно правильно выбрать основание, собрать документы и внимательно следовать процедуре подачи.
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- подготовить и легализовать все необходимые документы;
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