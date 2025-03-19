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Как получить гражданство Молдовы: все способы, документы и этапы оформления

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Гражданство Молдовы становится все более востребованным благодаря его преимуществам: свободному передвижению по Европе, возможности вести бизнес, получать медицинские и социальные услуги, а также удобной системе двойного гражданства.

Молдавский паспорт может быть полезен как тем, кто хочет жить и работать в стране, так и тем, кто планирует использовать его в качестве запасного документа. В этой статье рассмотрим все способы получения гражданства, необходимые документы и важные нюансы оформления.

Способы получения гражданства Молдовы

Законодательство Молдовы предусматривает несколько способов получения гражданства:

  • По рождению – автоматически получают дети, если хотя бы один из родителей является гражданином Молдовы.
  • По признанию – для лиц, имеющих предков, родившихся или проживавших в Молдове (или на территории, которая входила в состав страны).
  • Через натурализацию – подходит тем, кто прожил в стране определенный срок и соответствует ряду требований.
  • Через брак – доступно для иностранцев, состоящих в браке с гражданином Молдовы.
  • Иные случаи – предоставление гражданства по особому решению государственных органов.

Документы для подачи на гражданство

Точный перечень документов зависит от основания получения гражданства, но базовый пакет включает:

  • заявление о предоставлении гражданства;
  • загранпаспорт и его копии;
  • свидетельства о рождении и браке (если применимо);
  • документы, подтверждающие основание (архивные справки, трудовые книжки предков, справки о проживании и т. д.);
  • справка об отсутствии судимости;
  • подтверждение знания румынского языка (кроме случаев получения по признанию);
  • квитанция об оплате госпошлины.

Некоторые документы требуют нотариального заверения, перевода на румынский язык и апостиля.

Этапы оформления гражданства

Процесс получения гражданства проходит несколько ключевых этапов:

  1. Сбор документов и их проверка. Важно убедиться, что все данные точны и оформлены в соответствии с требованиями.

  2. Подача заявления. Осуществляется через Агентство по гражданству или дипломатические представительства.

  3. Рассмотрение заявки. Сроки варьируются в зависимости от основания и могут составлять от нескольких месяцев до нескольких лет.

  4. Принятие решения. После одобрения необходимо пройти процедуру присяги.

  5. Получение документов. После присяги выдается молдавский паспорт и ID-карта.

Частые причины отказов и как их избежать

Официальные органы могут отказать в предоставлении гражданства по следующим причинам:

  • ошибки или недочеты в документах;
  • недостаточные доказательства основания;
  • отсутствие постоянного проживания (в случае натурализации);
  • выявленные нарушения миграционного законодательства.

Во избежание отказа важно правильно оформить документы и, при необходимости, проконсультироваться с юристами.

Преимущества гражданства Молдовы

Получив молдавский паспорт, вы сможете:

  • путешествовать по странам ЕС без визы;
  • работать и заниматься бизнесом на территории Молдовы без дополнительных разрешений;
  • сохранить гражданство России, так как Молдова признает двойное гражданство;
  • передавать гражданство детям по наследству.

Заключение

Оформление гражданства Молдовы – процесс, требующий тщательной подготовки и соблюдения всех юридических требований. Важно правильно выбрать основание, собрать документы и внимательно следовать процедуре подачи.

Чтобы избежать ошибок и сократить сроки получения гражданства, обратитесь к специалистам Cetatenie.md. Мы поможем вам:

  • определить оптимальный путь получения гражданства;
  • подготовить и легализовать все необходимые документы;
  • сопровождать вас на всех этапах процесса, включая подачу заявления и присягу.

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