Как получить гражданство Молдовы: все способы, документы и этапы оформления

Гражданство Молдовы становится все более востребованным благодаря его преимуществам: свободному передвижению по Европе, возможности вести бизнес, получать медицинские и социальные услуги, а также удобной системе двойного гражданства.

Молдавский паспорт может быть полезен как тем, кто хочет жить и работать в стране, так и тем, кто планирует использовать его в качестве запасного документа. В этой статье рассмотрим все способы получения гражданства, необходимые документы и важные нюансы оформления.

Способы получения гражданства Молдовы

Законодательство Молдовы предусматривает несколько способов получения гражданства:

По рождению – автоматически получают дети, если хотя бы один из родителей является гражданином Молдовы.

– автоматически получают дети, если хотя бы один из родителей является гражданином Молдовы. По признанию – для лиц, имеющих предков, родившихся или проживавших в Молдове (или на территории, которая входила в состав страны).

– для лиц, имеющих предков, родившихся или проживавших в Молдове (или на территории, которая входила в состав страны). Через натурализацию – подходит тем, кто прожил в стране определенный срок и соответствует ряду требований.

– подходит тем, кто прожил в стране определенный срок и соответствует ряду требований. Через брак – доступно для иностранцев, состоящих в браке с гражданином Молдовы.

– доступно для иностранцев, состоящих в браке с гражданином Молдовы. Иные случаи – предоставление гражданства по особому решению государственных органов.

Документы для подачи на гражданство

Точный перечень документов зависит от основания получения гражданства, но базовый пакет включает:

заявление о предоставлении гражданства;

загранпаспорт и его копии;

свидетельства о рождении и браке (если применимо);

документы, подтверждающие основание (архивные справки, трудовые книжки предков, справки о проживании и т. д.);

справка об отсутствии судимости;

подтверждение знания румынского языка (кроме случаев получения по признанию);

квитанция об оплате госпошлины.

Некоторые документы требуют нотариального заверения, перевода на румынский язык и апостиля.

Этапы оформления гражданства

Процесс получения гражданства проходит несколько ключевых этапов:

Сбор документов и их проверка. Важно убедиться, что все данные точны и оформлены в соответствии с требованиями. Подача заявления. Осуществляется через Агентство по гражданству или дипломатические представительства. Рассмотрение заявки. Сроки варьируются в зависимости от основания и могут составлять от нескольких месяцев до нескольких лет. Принятие решения. После одобрения необходимо пройти процедуру присяги. Получение документов. После присяги выдается молдавский паспорт и ID-карта.

Частые причины отказов и как их избежать

Официальные органы могут отказать в предоставлении гражданства по следующим причинам:

ошибки или недочеты в документах;

недостаточные доказательства основания;

отсутствие постоянного проживания (в случае натурализации);

выявленные нарушения миграционного законодательства.

Во избежание отказа важно правильно оформить документы и, при необходимости, проконсультироваться с юристами.

Преимущества гражданства Молдовы

Получив молдавский паспорт, вы сможете:

путешествовать по странам ЕС без визы;

работать и заниматься бизнесом на территории Молдовы без дополнительных разрешений;

сохранить гражданство России, так как Молдова признает двойное гражданство;

передавать гражданство детям по наследству.

Заключение

Оформление гражданства Молдовы – процесс, требующий тщательной подготовки и соблюдения всех юридических требований. Важно правильно выбрать основание, собрать документы и внимательно следовать процедуре подачи.

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