Исследование доходов риэлторов: сколько зарабатывают специалисты по недвижимости?

Многие видят работу агента по недвижимости привлекательной и перспективной, но не все знают, сколько зарабатывает риэлтор реально. Считается, что доход такого работника превышает среднюю зарплату по стране в 2-3 раза. Поэтому специалист по сделкам с недвижимостью, или риэлтор — одна из наиболее популярных профессий. На практике уровень заработка зависит от многих факторов. Мы провели исследование и узнали, сколько зарабатывают риэлторы Москвы и других городов, из чего складывается доход.

Как такой агент по недвижимости и как им стать

Агент по недвижимости — это человек, который занимается подбором объектов, поиском продавцов и покупателей, сопровождением сделки на всех этапах. Он проверяет юридическую чистоту недвижимости и продавца, помогает клиентам подбирать и оформлять ипотечные кредиты на хороших условиях.

Основной заработок риэлтора — комиссия за сопровождение сделки, которую платят продавец, покупатель или оба. Дополнительным источником дохода может выступать партнёрка страхования ипотеки, которая выплачивает комиссионное вознаграждение за каждый заключённый договор. Подключившись к партнёрской программе и имея клиентскую базу, можно получить доход сразу, если сделать массовое предложение о страховании ипотеки. Сколько может заработать риэлтор, зависит от типа страховки: страхование только объекта или жизни, объекта + жизни.

Особенности профессии

На агента по недвижимости не учат в институтах, а в едином тарифно-квалификационном справочнике нет такой профессии. Но есть курсы, онлайн-уроки, тренинги и мастер-классы, где можно приобрести необходимые знания. Также на рынке много вакансий агента по недвижимости. Работодатели ищут риэлторов с опытом и без него, в обязанности входит поиск клиентов или работа с готовой базой. В зависимости от уровня и функций специалиста, отличается размер зарплаты.

Риэлтор не обязан трудоустраиваться в компанию, ведь от того, сколько зарабатывают агентства недвижимости, ему достанется малая часть. Новичок вправе открыть своё юрлицо, работать как предприниматель или самозанятый. Чтобы самостоятельно оказывать услуги по покупке и продаже недвижимости, нужно обладать такими качествами:

Способность сопровождать сделку под ключ. Понимание, как оценивать объект, проверять его юридическую чистоту. Умение быстро искать и подбирать объекты с заданными параметрами. Навык вести переговоры и убеждать клиента. Умение оформлять документы и обнаруживать юридические ошибки.

Кроме того, важно постоянно мониторить рынок недвижимости, анализировать изменения в жилищном, налоговом законодательстве, следить за банковскими продуктами и программами господдержки.

Заработок риэлтора

Агент получает доход в виде комиссионных, ставки или комбинированной зарплаты, включающей фиксированную часть и процент. Сумма зависит от формы занятости и набора оказываемых услуг. Чтобы узнать, сколько зарабатывают риэлторы в России, мы взяли данные из открытых источников.

Средняя зарплата по стране

В 2023 году, по данным крупных порталов вакансий, средняя зарплата риэлтора по стране составила, руб.:

январь — 82 082.

февраль — 78 136;

март — 81 747;

апрель — 79 700;

май — 81 740;

июнь — 83 222;

июль — 80 763;

август — 85 127;

сентябрь — 89 154;

октябрь — 97 022;

ноябрь — 100 951;

декабрь — более 101 000.

Цифры показывают, сколько зарабатывают риэлторы в среднем, без учёта надбавок, премий, компенсаций. Модальная зарплата не менялась с января по июль и составила 50 000 руб. В августе показатель увеличился вдвое и не снизился до конца декабря. Медианная зарплата с января по март включительно составляла 60 000 руб., с апреля рост чередовался со спадом, и ко второй половине декабря показатель остановился на уровне 70 000 руб. Усреднённый доход агента по недвижимости за год составил 85 368 руб.

Напомним, модальной называют самую частую сумму в вакансиях, медианной — средний показатель без учёта наиболее низких и высоких заработных плат.

Доходы в разных городах и регионах

Рынок недвижимости в Москве наиболее развит. Здесь агенты по недвижимости зарабатывают от 90 000 руб. в месяц, а за сделку — 6% от стоимости объекта. При этом среднемесячный доход риэлторов в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге держится на уровне 105 000 руб. По 100 000 руб. получают специалисты по недвижимости в Самаре, Казани, Краснодаре и Екатеринбурге. Отстают Волгоград, Новосибирск (по 70 000 руб.) и Челябинск (97 500 руб.).

Мы проанализировали, сколько зарабатывают риэлторы по недвижимости в южных регионах. Крым, Краснодарский край и Ростовская область — перспективные регионы в плане заработка, потому что на юге традиционно высокий спрос на недвижимое имущество. Доходы увеличиваются в тёплое время года, когда помощь в подборе жилья требуется отдыхающим. Процент за сопровождение сделки здесь варьируется от 2% до 5%, но благодаря большому количеству продаж в пиковый период можно заработать до 200-250 тыс. руб. в месяц.

Лидеры по величине з/п — Красноярск, Тюмень, Хабаровск. В этих городах опытные специалисты по недвижимости получают доход до 300 000 руб. в месяц, что вдвое обгоняет столичные показатели.

Доходы начинающих и профессионалов

На то, сколько зарабатывает риэлтор-новичок, влияет место трудоустройства. Начинающий агент по недвижимости зарабатывает 30-50 тыс. руб. в месяц, иногда больше. Агентства предлагают от 45 000 до 150 000 руб. за полную занятость, но сначала заработок выходит небольшим. Стоит искать компанию с гарантированным обучением и повышением оклада.

За 2-3 года агент по недвижимости становится профессионалом. Он учится, повышает квалификацию, нарабатывает опыт и клиентскую базу. Опытным риэлторам компании предлагают з/п до 300-500 тыс. с учётом процентов за сделки.

Из чего складывается зарплата агента

Заработная плата в найме складывается из двух составляющих — оклада и комиссии за сделки. Сколько получает агент по недвижимости в частной практике, определяется стоимостью его услуг. Из суммы, полученной от клиента, придётся вычесть налоги, расходы на аренду офиса и другие обязательные платежи, связанные с бизнесом. Факторы, влияющие на уровень дохода частного агента по недвижимости:

Типы сделок. Самые доходные направления — продажа жилой недвижимости и аренда коммерческих объектов.

Деловые качества и навыки. Анализ рынка, активность, умение общаться с клиентом, аргументировать свои рекомендации.

Количество сделок и вовлечённность в процесс. Сколько зарабатывает риэлтор в месяц, зависит от того, сопровождает ли он всю сделку, сколько клиентов ведёт.

Сложность сделки. Когда предстоит расселить 7-10 человек или провести цепочку из 5 продаж, требуются внимательность, стрессоустойчивость, терпение. Также пригодятся аналитический склад ума, настойчивость, коммуникабельность. Такая сделка более трудозатратна, чем чистая продажа.

Сегмент рынка. Процентные ставки зависят от типа объекта — вторичка, первичка, коммерческая недвижимость.

Самодисциплина. Она влияет на то, сколько зарабатывает частный риэлтор, а в найме этот критерий менее важен. Деятельность самозанятого агента или ИП предполагает ненормированный рабочий день. Придётся планировать график и придерживаться его.

Конкурентоспособность. Способы привлечения клиентов — собственные и чужие сайты, социальные сети, реклама. Помогают в продвижении визитки, сарафанное радио, расклейка объявлений, городские форумы.

Сказать однозначно, сколько зарабатывает агент по недвижимости, невозможно, потому что заработок зависит от нескольких факторов.

Как агенты получают дополнительный доход

На то, сколько получает агент по недвижимости за сделку по продаже, влияет допродажа дополнительных услуг. С партнёрским сервисом Пампаду риэлторы увеличивают заработок на 20-50 тыс. руб. за сделку за счёт комиссионного вознаграждения, которое выплачивают банки.

Финансовые продукты, за счёт которых агенты получают дополнительный доход:

ипотечное страхование;

ипотечные кредиты с господдержкой, на первичку, вторичку, рефинансирование ипотеки;

беззалоговые и залоговые потребительские кредиты наличными;

дебетовые, кредитные карты, банковские вклады и накопительные счета;

открытие расчётного счёта, расчётно-кассовое обслуживание;

страховые полисы ОСАГО, КАСКО.

Сколько зарабатывает риэлтор с продажи доп. услуг, определяется условиями оффера. В Пампаду каждое предложение банка и страховой компании сопровождается детальным описанием. Партнёр получает рекламные и обучающие материалы, служба поддержки помогает новичкам разобраться. Личный кабинет понятен, в нём легко сориентироваться за 2 минуты. Присоединяйтесь к сервису партнёрских продаж Пампаду и увеличивайте доход.