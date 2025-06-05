2 казанцев получили 5 лет колонии за разбойное нападение на прохожего
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В Казани Вахитовский суд вынес приговор двум местным жителям, признав их виновными в совершении разбоя, квалифицированного по ч. 2 ст. 162 УК РФ.
По данным следствия, 16 октября 2024 года в сквере на улице Бурхана Шахиди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчины напали на гражданина, который отдыхал на скамейке. Они потребовали у него телефон, а когда тот попытался оказать сопротивление, один из злоумышленников ударил его бутылкой по голове и кулаком по лицу, пока второй обыскивал карманы. Забрав мобильный, нападавшие скрылись.
Учитывая мнение государственного обвинителя, суд приговорил обоих к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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