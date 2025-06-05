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Мытье стекол в новом здании театра Камала ежегодно будет стоить более 4 млн

Кроме того, на уборку помещений и территории те...

pixabay

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Стеклянные поверхности в новом здании театра им. Камала будут мыть дважды в год. Для этих целей выделено 2,1 млн рублей, хотя первоначально планировалось потратить 4,3 миллиона. Работы охватят 14,4 тыс. кв. метров, при этом специалисты должны аккуратно обращаться с фасадом и избегать использования щеток, чтобы не повредить подсветку. Для уборки будут использованы гипоаллергенные моющие средства без запаха. Работы должны быть завершены в течение 20 дней.

Кроме того, на уборку помещений и территории театра выделено еще 1,5 млн рублей. Работы включают основную, сухую и влажную уборку с использованием нейтральных моющих средств, чтобы не вызвать дискомфорта у посетителей.

Напомним, новое здание театра им. Камала открылось 20 января, пишет «БИЗНЕС Online».

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