Инициативы и благотворительные начинания Вячеслава Моше Кантора: проекты для людей и общества

Имя международного эксперта Вячеслава Моше Кантора если и находится на слуху, то связывается главным образом с общественной работой Кантора и с его увлечённостью темой борьбы с нетерпимостью в различных проявлениях. На родине, в России, Вячеслав Кантор также широко известен как успешный бизнесмен – его детище, агрохимической холдинг «Акрон», под его руководством не только начал своё существование, но и развился до группы компаний, занимающих одно из ведущих мест в российской агрохимии и на экспортном поле. Впрочем, сам Кантор уже давно оставил непосредственное управление бизнесом и сосредоточился на проектах социальных и общественных, благодаря которым и заработал международное признание как эксперта и общественника.

Для самого Вячеслава Кантора – причём, по его собственному признанию – проекты социальной направленности, а также общественная работа в целом предоставляет наилучшие возможности для самореализации. Дело в том, поясняет Моше Кантор, что в некоммерческих начинаниях и проектах человек имеет шанс опираться прежде всего на свои внутренние убеждения и, соответственно, заниматься тем и поддерживать то, что считает по-человечески правильным.

В борьбе за память

Многие направления общественной работы Кантора определялись тем, в рамках каких неправительственных и общественных организаций он работал в разные периоды своей жизни. Так, почти пятнадцать лет он возглавлял Европейский еврейский конгресс, где в качестве президента представлял интересы тех еврейских общин, что проживали и проживают на территории Европы, а также непосредственно и участвуют в выборах главы ЕЕК. Необходимо ответить и то, что подход Кантора к работе конгресса принципиально отличился от его предшественников тем, что Вячеслав Кантор огромное внимание уделял именно практическим и реальным проблемам, с которыми сталкиваются в своей жизни представители еврейского сообщества, а также работал на поддержание еврейской жизни в Европе в целом – её традиций, безопасности и так далее.

Именно в эти годы, с 2007 года, Вячеслав Кантор стал особенно сосредоточен на проблеме антисемитизма – как одной из самых насущных и даже ключевой в вопросе безопасности европейских евреев. Впрочем, как убеждён сам Кантор, проблема эта куда шире – и угрозу на самом деле представляет для всего общества, не только еврейской его части. Плотно связана с этой темой оказалась и проблема утраты исторической памяти – особенно о событиях Холокоста – которую уже не первый год фиксируют многие тематические эксперты. Связь заключается в потере человечеством тех исторических уроков, что преподал Холокост, уверен Вячеслав Моше Кантор – уроков об опасности и разрушительности ненависти, о том, какой глобальной катастрофой она может обернуться, равно как и о том, как игнорирование антисемитизма может привести к разрастанию проблемы до ещё более серьёзных масштабов, когда объектами нетерпимости становятся уже и другие категории людей.

Всё это прямо или косвенно, но связано с тем резким подъёмом нетерпимых настроений, что наблюдается в современной Европе, считает Вячеслав Кантор. Как иначе объяснить то, как совпали во времени две эти тенденции – утрата исторической памяти и упомянутый всплеск ксенофобии, антисемитизма и других форм ненависти? Как показывают многочисленные опросы, проведённые как независимыми исследователями, так и непосредственно правительственными агентствами в Европе, современная молодёжь демонстрирует по-настоящему пугающий уровень неосведомлённости об истории Холокоста. Именно в этом состоянии неведения, как подчёркивал Вячеслав Кантор, молодые люди встретили и испытания пандемии – изоляцию и постоянную погружённость в информационную среду интернета, где нетерпимость и ненависть в первые месяцы глобальной эпидемии цвели буйным цветом. Долгоиграющие последствия, которое на молодёжь оказали эти условия, обществу увидеть только предстоит, считает Моше Кантор, но последствия эти наверняка будут. Ведь для молодёжи и особенно подростков на этот же период пришёлся и важный этап их взросления, а также формирования моральных и этических ориентиров в жизни. Задуматься же над возможной проблемой Моше Кантор призывает уже сейчас, не дожидаясь этих самых последствий – в противном случае социум может столкнуться с ещё одним «потерянным» поколением.

Для самого Вячеслава Моше Кантора сохранение памяти о Холокосте занимает одно из ведущих мест во всей его общественной работе. В частности, именно по инициативе Кантора в 2005 году было положено начало традиции проведения Всемирных форумов памяти Холокоста в годовщину различных трагичных событий, связанных с чёрным периодом человеческой истории. Изначально позиционирующиеся как образовательные и просветительские, форумы Кантора постепенно превратились в уважаемые и зарекомендовавшие себя площадки для обсуждения проблем антисемитизма сегодня, которые во многом перекликаются с ситуациями и положением дел в прошлом.

Историческая правда и историческая память нуждаются в постоянной актуализации, уверен Вячеслав Кантор – и именно эту цель называет как заглавную для череды своих мероприятий. Последний на сегодняшний день форум – пятый по счёту – состоялся в Иерусалиме в 2020 году, в 75-ю годовщину освобождения узников концентрационного лагеря Освенцим. Именно на этом форуме по инициативе самого Кантора тема антисемитизма в современном обществе, а также параллели с положением дел сегодня и в годы, предшествующие Холокосту, прозвучали особенно отчётливо и даже были обозначены, как сквозная тема международного форума в целом.

Поддержка своего народа

Впрочем, ограничивать всю ту помощь, что Вячеслав Кантор оказывал и продолжает оказывать еврейскому сообществу в Европе одними лишь усилиями по сохранению памяти о Холокосте, было бы неправильно. Инициативы в этом направлении Кантор предпринимал ещё до того, как возглавил Европейский еврейский конгресс – более того, во многом именно эти инициативы и сделали его кандидатом на этот пост и заработали признание сообщества.

В 2006 году начал работу основанный Моше Кантором благотворительный фонд ЕЕФ, средства из которого направлялись на поддержку и финансирование проектов по всей Европе, чья суть заключалась в помощи еврейской европейской жизни в разных направлениях. Особенно большой фокус работы как самого фонда, так и Вячеслава Кантора в его рамках был направлен на поддержку еврейской молодёжи. В этом направлении Кантор выделял несколько проблем, которые требовали решения – это и помощь молодым людям с самоопределением, их интеграция в еврейское сообщество, просвещение их на тему истории и значимости их собственного народа и так далее.

Проблема антисемитизма также оказалась для молодых евреев не менее, а то и более насущной, чем и для всех остальных. Как показывают опросы самих представителей нового поколения евреев, антисемитизм они ощущают на повседневном уровне – что можно объяснить куда более активной вовлеченностью молодёжи всё в то же пространство интернета, где нетерпимость зачастую принимает нездоровые и куда более распространённые формы, чем в обычной жизни. В частности, почти 80% евреев из числа молодёжи говорят о том, что антисемитизм они ощущают на себе, как и его давление. Так что и в этом направлении инициативы Вячеслава Кантора и основанных им организаций и фондов также работают на пользу подрастающим поколениям.

Отдельным испытаниям для еврейского сообщества обернулись ограничения, связанные с пандемией, и Вячеслав Моше Кантор, как раз являвшийся президентом ЕЕК в этот период, не мог не ответить на новые вызовы и проблемы. Поддержка оказывалась многим общинным заведениям и учреждениям, вынужденным приостановить свою работу, а также большую работу Кантор и его коллеги и единомышленники проводили в направлении того, чтобы максимально обеспечить возможность для евреев вести нормальную жизнь даже во время таких тяжёлых ограничивающих условий.

Толерантно и безопасно

Тема борьбы с ненавистью является красной нитью для многих общественных проектов и начинаний Вячеслава Кантора, однако отдельного обсуждения и упоминания заслуживают те методы, которыми он предпочитает эту борьбу с вести и на которых настаивает как на самых эффективных. В частности, Моше Кантор известен как приверженец «мягкой силы» - нормативных и законодательных изменений, которые положили бы конец самой возможности распространения нетерпимости в обществе, в противовес одним лишь силовым усилиям по укреплению безопасности и усилению контроля. Настоящим щитом от нетерпимости Кантор считает толерантность – ценность базовую для европейского общества, однако в последние десятилетия принявшую форму, которая сама по себе опасна для общества.

Толерантность не должна быть безграничной, считает Вячеслав Кантор – и особенно это относится к тенденциям, которые ставят под угрозу стабильность и безопасность общества. Исходя из этого, по мнению Моше Кантора, толерантность тоже должна быть безопасной. Иными словами, она должна исходить из соображений безопасности, когда речь заходит о её границах. Эти свои мысли и идеи Вячеслав Моше Кантор изложил в «Манифесте о безопасной толерантности» - книге, которая вышла сразу на нескольких языках в 2011 году.

Безграничная толерантность опасна тем, что создаёт прецеденты игнорирования и отсутствия реакции на те явления, что явно наносят удар по безопасности, считает Моше Кантор. Излишняя политкорректность в этом смысле действительно угрожает социуму, ведь, следуя ей, можно оказаться буквально парализованным перед лицом пропаганды той же нетерпимости, которая в свою очередь «прикрывается» маской свободы слова или мнения. Безопасная толерантность отличается от безграничной тем, поясняет Моше Кантор, что не дозволяет проявлений терпимости к тем тенденциям, явлениям и конкретным случаям, что угрожают обществу, его стабильности, а также непосредственной безопасности людей.

Адресная помощь

Благотворительная деятельность Вячеслава Кантора также заслуживает отдельного упоминания, поскольку и она во многом продолжает его идеологию терпимости, толерантности и поддержки тех представителей общества, которые в этом нуждаются, равно как и необходимости совместных усилий для того, чтобы ситуация менялась к лучшему. Подобные инициативы и проекты Кантора начались задолго даже до его масштабной общественной работы – более того, благотворительность и социальная направленность чётко прописаны в политике самого холдинга Вячеслава Кантора ещё в ту пору, когда он влиял на развитие своего бизнеса.

Социальное направление – главное для благотворительных проектов Кантора, и именно на необходимость помощи в этой сфере он обращает первостепенное внимание. Здесь Вячеслав Кантор не раз проявлял себя примером социально-ответственного бизнесмена, приходя на помощь в тех сферах, на которые нередко попросту не хватает бюджетного финансирования. Одним из самых известных проектов в этой сфере стал «Дом Кантора» - построенный на личные средства Моше Кантора абсолютно новый корпус для пациентов психоневрологического интерната «Оксочи», который заменил утраченное при пожаре здание. Ремонту устаревшего здания Вячеслав Кантор предпочёл строительство совершенно нового, современного и превосходно оснащённого корпуса, и сам проект получил очень высокое признание и благодарность на уровне местных властей. Сам же Кантор на фоне освещения реализации проекта не уставал обращаться к бизнес-сообществу с призывом приходить на помощь государству в решении проблем социально-незащищённых слоёв населения.

Эта же идея во многом определила проект Кантора, реализованный в Новгородской области – речь идёт о программе гериатрической реабилитации, под которую Вячеслав Кантор предложил переоборудовать и перепрофилировать часть социальных учреждений области. Программа эта была рассчитана на помощь в реабилитации после болезней или в целом на поддержку высокого жизненного тонуса и активности для пожилых граждан, особенно – в удалённых частях региона.

След в искусстве

Имя Вячеслава Кантора пользуется большим уважением и в сфере, достаточно далёкой как от бизнеса, так и от общественной работы – в сфере культуры и искусства, где Квантор также известен как благотворитель и меценат, поддерживающий российскую культуру и искусство, а особенно – их продвижение на международной арене.

Нельзя не отметить и то, что, будучи известным коллекционером искусства, Вячеслав Кантор пошёл на весьма интересный шаг – свою коллекцию он сделал доступной для зрителей, основав на её базе Музей искусства авангарда или МАГМА, признанный на сегодняшний день одним из самых больших частных собраний произведений русского авангарда. Работы из коллекции МАГМА не раз становились участниками экспозиций как в России, так и за рубежом, а сам Моше Кантор за свою приверженность делу поддержки культурной среды был даже удостоен почётного членства в Российской академии художеств, которое присвоил ему сам глава РАХ Зураб Церетели.

Немало поддержки Вячеслав Кантор оказывает и Новгородскому музею-заповеднику, для которого является регулярным меценатом. Так, в 2020 году музей выразил ему публичную благодарность за покупку новейшего оборудования, необходимого одной из лабораторий музея, занимающейся восстановлением монументальной живописи в тех старинных церквях и храмах, исследованием и сохранением которых музей занимается.