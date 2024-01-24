Что нужно сделать, чтобы стать страховым агентом в 2024 году

Страховой агент — это человек, который помогает гражданам выбрать подходящую страховку ОСАГО, КАСКО, застраховать ипотеку, жизнь и здоровье. Страховщик выплачивает этому партнёру процент от стоимости каждого проданного полиса. Мы узнали об онлайн-платформе Пампаду, где собраны предложения от популярных страховщиков России, поговорили с сотрудниками и разобрались, что даёт участие в партнёрских программах страхования.

В статье — о том, как работают страховые агенты, сколько зарабатывают и что сделать, чтобы стать одним из них.

Кто такой страховой агент и чем он занимается

Страховой агент официально представляет одну СК или сотрудничает сразу с несколькими. Второй вариант удобнее, потому что так у агента более широкий выбор страховых программ, тарифов и опций. Он подбирает полис с такими параметрами, которые требуются клиенту, и на выгодных условиях. По поводу того, кто может стать страховым агентом, ограничений нет. Деятельность доступна физлицам, юрлицам, ИП, студентам, безработным.

В работе этого специалиста есть минус — нестабильный доход. Штатные сотрудники страховых компаний получают стабильную зарплату и процент от продаж, но там есть свои минусы. У свободного агента больше возможностей для финансового роста и управления своим графиком.

Необходимые качества и навыки агента

Продажа страховок выглядит как лёгкий заработок из дома, и стать страховым агентом может любой, но у такой работы есть особенности. Тем, кто только хочет попробовать себя в роли страхового агента, стоит проанализировать свои личные качества и профессиональные навыки.

Вот что пригодится для успешной деятельности в качестве представителя страховых компаний:

Знание рынка страхования. Страховые услуги предлагают более 100 страховщиков. У них отличаются линейки продуктов, количество филиалов и дополнительных услуг, размеры выплат.

Умение читать страховой договор, сравнивать наполнение полисов. Чтобы помочь человеку с выбором СК и тарифа, агенту предстоит разобраться в продуктах и доходчиво объяснить клиенту, почему один вариант выгоднее других.

Способность выявлять потребности клиентов. Люди не всегда чётко понимают, что им подходит. Для выявления потребностей страховой агент должен уметь задавать правильные вопросы.

Понимание, где лучше искать целевую аудиторию. Люди, желающие застраховать жизнь и здоровье, потому что этого требует банк, и покупатели дорогого полиса КАСКО — это разные сегменты ЦА. В обоих случаях им нужна страховка, но каналы трафика и способы его привлечения отличаются. Если подавать всё сразу и всем, не удастся привлечь никого.

Базовые знания в области маркетинга. Клиента нужно найти, заинтересовать и хорошо обслужить, получив с этого выгоду. Тогда из случайного он превратится в постоянного — того, кто делает основную часть выручки страхового агента.

Потенциальному агенту, который предполагает работать полностью удалённо, полезно освоить работу с платным и бесплатным трафиком. Есть много способов донесения информации о страховых продуктах до потенциальных клиентов, и некоторые из них не требуют вложений. На старте лучше использовать их.

Как стать агентом онлайн-страхования

Для начала работы потребуется регистрация в качестве партнёра в сервисе партнёрского маркетинга Пампаду. На старте не нужно заключать никаких договоров. Физические лица и самозанятые работают на основании оферты — её необходимо принять при регистрации. Юрлица и ИП заключают с Пампаду договор — это можно сделать позже, когда вы ознакомитесь со схемой партнёрских продаж и правилами платформы.

Другой вариант сотрудничества — заключение договора с каждым страховщиком по отдельности. Предварительно придётся изучить условия сотрудничества с выбранными СК — они отличаются от тех, что предлагает сервис партнёрских продаж. Так, для работы с “Росгосстрах”, “Ингосстрах” и другими СК придётся пройти первичное обучение. Некоторые страховщики сразу выдают доступ к личному кабинету, но сотрудничают только с ИП и юрлицами.

Сервис партнёрского маркетинга Пампаду удобен тем, что берёт на себя юридические вопросы, касающиеся взаимодействия с рекламодателями. Агенту не нужно проходить обучение в обязательном порядке, заключать со всеми СК договоры ГПХ или устраиваться по трудовому договору. Единый личные кабинет объединяет предложения надёжных страховщиков, статистику проданных полисов каждой компании и финансовые отчёты. Также сервис предлагает привлекать субагентов и получать доход в в виде процентов от их заработка.

Какие компании работают с агентами

С агентами работают практически все крупные страховщики. Компаниям выгодно, когда посредники привлекают клиентов. За каждого застрахованного СК платит процент, при этом она не тратит дополнительные средства на продвижение. Партнёрские программы есть у таких компаний:

“Совкомбанк Страхование”;

“Пари”;

“Макс”;

“Ренессанс”;

“Ингосстрах”;

“Энергогарант”;

“Югория”;

“Согласие”;

“АльфаСтрахование”;

“ВСК”;

“Росгосстрах”;

“Спасские ворота”;

“Евроинс”;

“Гелиос” и другие.

В каталоге Пампаду представлены офферы более 100 компаний. С помощью фильтра можно посмотреть предложения по разным видам страхования: ОСАГО, КАСКО, Мини-Каско, ипотека, доп. страхование.

Онлайн-платформа открывает доступ ко всем программам, однако агент должен учитывать региональность. Для Москвы, Санкт-Петербурга и провинции действуют разные ставки агентских выплат. Обычно максимальный доход выплачивается за жителей столицы и СПб. За жителей регионов вознаграждение меньше, а в некоторых случаях действует ставка 0%. Если страховая не работает с тем регионом, где проживает приведённый вами клиент, вы оформите полис, но комиссионного вознаграждения не будет.

На старте внимательно отнеситесь к изучению условий — это поможет получить достойный доход.

Какие страховки можно продавать

Выбор определяется навыками, опытом и знаниями агента. если ничего из этого нет, стоит начать со страховок ОСАГО. Преимущества продажи полисов обязательного автострахования:

покупка ОСАГО и ежегодная пролонгация обязательна для всех автовладельцев;

компания не вправе отказать клиенту в продаже ОСАГО, кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, а отказ в КАСКО возможен без объяснения причин;

в условиях обязательной автостраховки проще разобраться, потому что их меньше;

не нужно запоминать огромные объёмы информации.

Со временем можно добавить в ассортимент другие виды полисов. Люди страхуют жизнь, здоровье, титул, имущество,

Агенты с опытом работы в недвижимости, финансовой, туристической и других отраслях могут сразу продавать более сложные продукты. Выбор определяется тем, в какой отрасли есть база клиентов или трафик. Примеры выбора страховых продуктов:

Сайт о кредитовании. Подойдёт страхование жизни,здоровья, титула. Если аудитория заинтересована в покупке авто, предлагайте полисы ОСАГО, КАСКО, Мини-КАСКО.

Туристический портал. Аудитория заинтересуется предложениями по страхованию жизни и здоровья.

Каталог недвижимости. Подходящие продукты — страхование ипотеки, имущества.

Общетематический портал. Исходите из образа жизни посетителей: чего они боятся, что планируют покупать, как распоряжаются деньгами.

Привлекать аудиторию на страховые продукты разрешается разными способами. Когда клиент заинтересовался предложением, он передаёт агенту сведения о себе, и тот оформляет страховку.

Размер дохода на партнерской программе

Заработок составляет от 7 до 50% от стоимости полиса, а она определяется условиями страховщика. Для примера возьмём три продукта:

Мини-КАСКО в “АльфаСтрахование” за 14 950 руб. Агент получает 2 990 руб. комиссионных.

ОСАГО в “Росгосстрах” за 20 000 руб. Вознаграждение партнёра — 1 400 руб.

Страхование жизни в “Росгосстрах” для ипотеки в “Сбербанке”, цена полиса — 5 130 руб. Агент получает 2 565 руб. комиссионных.

Оформление комплексного страхования происходит с участием менеджера Пампаду. Партнёр вводит данные клиента, далее с ним связывается сотрудник и рассчитывает стоимость.

Стоимость полиса, которая определяет доход агента, отличается у разных страховщиков. На неё влияют параметры объекта, данные страхователя, регион. Точный доход предсказать невозможно, но статистика сервиса показывает, что в среднем начинающие зарабатывают 20-30 тыс. в месяц, а доход опытных агентов достигает 180-250 тыс. руб. Средний доход с одного полиса — 1 200 руб., а максимальный — 9 100 руб.

Какие документы нужны для регистрации

Регистрация в сервисе партнёрских продаж Пампаду доступна без предъявления документов. Они потребуются позже, для вывода средств. Физлица работают на основании оферты, а юрлица и индивидуальные предприниматели заключают с платформой договор. Потребуются паспортные данные, а для юрлиц — документы, подтверждающие наличие компании.

Если партнёр сотрудничает напрямую со страховой компанией, он должен предоставлять отчётность по проданным продуктам. Эта обязанность предусмотрена законом. В случае работы через Пампаду платформа берёт на себя бюрократические нюансы, однако агенту придётся самостоятельно рассчитывать и уплачивать налог с дохода.

Преимущества партнерской программы Пампаду

На сайте представлены офферы страховщиков, банков, микрофинансовых организаций. Также есть раздел, посвящённый рекрутингу, для тех, кто хочет получать доход путём подбора кандидатов на высокооплачиваемые вакансии.

Преимущества партнёрки Пампаду:

возможность приступить к распространению продуктов через 5 минут после регистрации — столько времени уйдёт, чтобы разобраться в личном кабинете;

низкий порог входа — простая и бесплатная регистрация для юрлиц, физлиц, ИП и самозанятых;

отсутствие бумажной отчётности — взаимодействие только в электронном формате;

работа в свободном графике из любой точки мира, где есть интернет;

десятки офферов, среди которых легко выбрать программу, подходящую для клиента. .

Агентам предоставляются инструменты для комфортной работы:

индивидуальные партнёрские ссылки, с помощью которых клиент закрепляется за агентом;

баннеры, виджеты сайтов-витрин и каталогов, конструкторы лендингов;

офферы с подробными описаниями;

сводные таблицы с размерами комиссионного вознаграждения по разным видам страхования;

статистика выплат с разбивкой по месяцам, суммам, источникам;

отчёт по агентской сети, где видна работа приглашённых вами агентов и сотрудников.

Некоторые компании не дают готовых промо, но разрешают изготавливать свои. Требования к баннерам обычно есть в описании офферов, а если нет, техподдержка Пампаду проконсультирует по поводу того, какие изображения разрешается использовать. .

Отдельный раздел посвящён обучающим материалам — статьям, видео, которые помогут получать доход с первых дней работы. Круглосуточно работает чат поддержки, а после регистрации пользователям доступны 2 закрытых канала в Телеграм — по финансовой и HR-вертикали.

О сервисе Пампаду

Pampadu — это онлайн-платформа для страховых и банковских агентов, риэлторов, вебмастеров, арбитражников и всех, кто хочет продавать полисы и зарабатывать на этом.

Немного статистики:

с начала работы Пампаду выплатила партнёрам 750 млн руб.;

на платформе зарегистрировано 25 тыс. пользователей;

за всё время совершено 7 317 млн продаж.

Эти цифры показывают, что пользователи доверяют платформе. С Пампаду работают банки и страховые компании, занимающие первые места в рейтингах надёжности. Присоединяйтесь к партнёрской программе, продавайте страховые продукты и получайте деньги за каждый заключённый договор.