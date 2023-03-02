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"Увольте ее немедленно!": дети украинских беженцев подвергли травле русскую учительницу

В Дании дети украинских беженцев ополчились против русской учительницы в местной школе
"Увольте ее немедленно!": дети украинских беженцев подвергли травле русскую учительницу

Фото: topnovoje.mediasole.ru

В Дании, в городе Хельсингер украинские беженцы устроили большой скандал в местной школе из-за учительницы русского происхождения. Об этом сообщил телеканал TV2.

Все началось еще в январе. В Дании в приемных классах с детьми работают два педагога - датский и учительница с русскими корнями.
Два ребенка из семей беженцев с Украины устроили на уроке грубые выходки в адрес русской учительницы, которая попыталась пресечь развешивание детьми украинского флага на уроке.

После урока обе учительницы сообщили об этом инциденте руководству школы, а оно обратилось с просьбой к родителям детей, чтобы те не травили педагога.

Однако реакция последовала обратная: родители заявили, что не желают, чтобы их детей учил педагог с русскими корнями. Кое-кто даже поставил ультиматум, что сын не вернется в школу, пока учительница не уйдет оттуда.

К чести администрации школы стоит отметить, что они отказались увольнять педагога, поскольку в стране женщина живет уже 30 лет, имеет датское гражданство.

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