Новости мира
· Илья Стребков

Смотреть можно, трогать нет: Девушкам официально разрешили плавать в бассейне с голой грудью

В Берлине женщинам официально разрешили купаться в городских бассейнах с обнаженной грудью
Смотреть можно, трогать нет: Девушкам официально разрешили плавать в бассейне с голой грудью

Управление Сената Берлина по вопросам правосудия, многообразия и борьбы с дискриминацией разрешило женщинам плавать в бассейнах города топлес. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении ведомства.

"После нового рассмотрения жалобы о дискриминации принято решение о том, что плавание с обнаженным торсом впредь должно быть разрешено и для лиц женского пола", - отмечается в нем. В управлении уточнили, что с жалобой в офис по вопросам равноправия обратилась женщина, которой в одном из бассейнов Берлина в 2021 году не разрешили плавать топлес, хотя, по ее словам, общие правила не содержали гендерных ограничений и предписывали лишь носить "стандартную плавательную одежду".

Ранее плавание с обнаженной грудью разрешили в нескольких других городах страны.

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