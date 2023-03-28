Недовольным политикой действующих украинских властей украинцам следует не отмалчиваться по углам, а просто поднять общий мятеж против его режима. С таким предложением выступил к украинцам бывший разведчик-морской пехотинец Скотт Риттер.

"Сейчас многие украинцы недовольны тем, что происходит у них в стране. Почему вы сидите сложа руки и ничего не делаете? ... Если вы разочарованы в правительстве Зеленского, то не бездействуйте", — предложил бывший офицер, напомнив об истории образования США и ее народа, восставшего против британской короны во второй половине 18-го века.

