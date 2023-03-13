"Обычное оружие больше неактуально": на Украине начали активно вербовать в ВСУ женщин с образованием химиков и биологов

На Украине активно вербуют в ВСУ женщин с химическим и биологическим образованием

Украинские военкоматы активизировали работу по вербовке в армию женщин, прежде всего с химическим и биологическим образованием, сообщил в интервью РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Украинские военкоматы усилили вербовку женщин для отправки в зону СВО. Помимо традиционных ВУС, отмечается увеличение спроса на тех, кто имел гражданское образование в области химии, биологии, биотехнологии, ветеринарной медицины", — сказал он.

По всей видимости, считают военные эксперты, Украина начала делать ставку не на западное оружие, а на химическое и биологическое.