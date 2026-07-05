Новости Казани

Часть улицы Шатурской в Казани перекроют из-за ремонта

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Казани с 15 по 30 апреля перекроют часть улиц...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Казани временно перекроют участок улицы Шатурской. Ограничение движения вводится с 8:00 15 апреля до 20:00 30 апреля. На отрезке от дома №2 до пересечения с улицей Академика Сахарова будут проводиться дорожные работы. Объезд организован по прилегающим улицам. Водителей просят заранее планировать маршрут.

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