За сутки Землю настигли 4 магнитные бури, солнечная активность осенью будет только расти

За сутки на нашу планету со всей мощью обрушились четыре магнитные бури силой от слабой до умеренной. Но дальше, считают ученые, активность Солнца будет только расти, и космическая "погода" начнет ухудшаться.

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН проинформировали, что осенью и в начале зимы наше светило вернется в фазу роста, увеличится количество вспышек, будет больше геомагнитных бурь.

Помогает ученым спутник Сол, который дает наиболее свежие и актуальные данные о состоянии центра Солнечной системы.

