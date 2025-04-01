Ученые назвали самый полезный орех — не миндаль, не арахис и в несколько раз полезнее грецкого

Орехи — это не просто вкусный перекус, но и настоящие суперфуды, наполненные витаминами, полезными жирами и антиоксидантами. Однако неправильное употребление или хранение орехов могут свести их пользу на нет.

Давайте разберемся, как правильно выбрать, хранить и употреблять орехи, чтобы извлечь максимум пользы для здоровья.

Почему орехи — это не просто перекус?

Красота изнутри. Миндаль и фундук содержат фитоэстрогены, которые способствуют упругости кожи. Это своего рода натуральный ботокс в мини-формате.

Забота о кишечнике. Грецкие орехи действуют как натуральная щетка для организма, благодаря высокому содержанию клетчатки.

Антистресс без шоколада. Кешью богат магнием, который помогает расслабиться и поддерживает нервную систему.

Однако стоит помнить, что 100 граммов орехов содержат около 700 калорий — это почти два чизбургера! Оптимальная порция — небольшая горсть (30–60 г) в день. При большем количестве орехов можно столкнуться не только с лишними калориями, но и проблемами с пищеварением.

Как сделать орехи ещё полезнее?

Замочите орехи на ночь. После 8 часов в воде орехи становятся мягче и лучше усваиваются, отдавая максимальную пользу.

Выбирайте орехи без добавок. Солёные или сахарные орехи — это не лучшее решение, так как добавки сводят на нет все полезные свойства. Лучше выбирать сырые или слегка обжаренные орехи без масла.

Правильное хранение. Очищенные орехи быстро теряют полезные свойства и могут покрыться плесенью. Храните их в герметичной упаковке в холодильнике.

Осторожно с детьми. Детям до 3 лет орехи не следует давать из-за риска аллергии и нагрузки на желудок.

Ореховые супергерои: кто за что отвечает?

Фундук. 30 г в день снижают риск инфаркта, очищают сосуды.

Грецкие орехи. Семь ядер в день способствуют улучшению работы мозга. Главное — не переборщить, иначе желудок будет недоволен.

Кешью. Этот орех богат лютеином, который защищает зрение, являясь отличной альтернативой чернике.

Кокос. Мякоть кокоса помогает улучшить обмен веществ, а кокосовая вода — отличное средство для утоления жажды.

Исторический факт: почему орехи были «пищей богов»?

В Древнем Вавилоне орехи считались лакомством для знати. Обычным людям их есть было запрещено, поскольку считалось, что они развивают ум. Современные исследования подтверждают, что орехи действительно богаты Омега-3 жирными кислотами, полезными для мозга. Правда, вавилоняне не знали о грецких орехах. Может, именно поэтому они так и не достроили пирамиды.

Осторожно: опасность в скорлупе

Если орехи издают глухой звук при встряхивании, пахнут затхлостью или имеют серый налёт внутри, от таких орехов лучше отказаться. Это плесень, содержащая афлатоксины, которые вредят печени сильнее алкоголя.

Как проверить орехи:

Свежий орех не должен греметь в скорлупе. Ядро ореха должно быть маслянистым и без жёлтых пятен.

Правильное употребление и хранение орехов может стать отличной поддержкой для здоровья. Следите за порциями и обращайте внимание на свежесть орехов, и они подарят вам массу полезных свойств.