Смешиваем кефир со сметаной — и в холодильник: через два дня получаем вкуснейший и нежнейший сливочный сыр

Приготовление сливочного сыра в домашних условиях — это не только способ сэкономить, но и создать продукт, который идеально подходит именно вашему вкусу. Такой сыр, приготовленный собственноручно, отличается натуральностью и отсутствием искусственных добавок.

Процесс приготовления прост и не требует редких ингредиентов или особых приспособлений. Все, что нужно, легко найти в магазине: пол-литра жирной сметаны и столько же кефира, щепотка соли, а также свежая зелень и чеснок для пикантности и аромата.

Сначала подготовьте марлю, сложив её в несколько слоёв и накрыв дуршлаг, чтобы края ткани свисали. Лучше всего установить дуршлаг над кастрюлей, чтобы сыворотка могла свободно стекать вниз, не оставляя лишнего беспорядка. В глубокой миске смешайте сметану с кефиром, добавьте соль и тщательно перемешайте до однородности. Затем вылейте полученную массу в дуршлаг, а сверху поставьте лёгкий груз, например, тарелку с банкой воды. Поместите конструкцию в холодильник на два дня.

За это время сыворотка полностью стечет, а масса станет плотной, но при этом останется мягкой и пластичной. На этом этапе можно добавить мелко нарезанный чеснок и зелень. Эти добавки можно аккуратно вмешать в сырную массу или обвалять в них уже сформированный сыр. Если хотите, придайте сыру эстетичную форму — сверните его в рулет или сделайте аккуратный брусок, чтобы подача выглядела более эффектно.

Если вам нужно, чтобы текстура была плотнее, оставьте сыр в дуршлаге еще на сутки. После трёх дней выдержки сыр будет напоминать пастообразные сыры и легко нарезаться. Готовый продукт лучше хранить в холодильнике в герметичной упаковке, но не более пяти дней, чтобы он оставался свежим и нежным.

Этот базовый рецепт легко адаптировать под любые вкусовые предпочтения. Например, вместо кефира используйте натуральный йогурт, а для придания аромата можно добавить молотую паприку, прованские травы, тмин, лимонную цедру или даже мелко нарезанные оливки. Благодаря таким изменениям домашний сливочный сыр приобретает новые вкусовые оттенки.

Домашний сливочный сыр — отличное дополнение к завтраку на тосте, овощам или может служить начинкой для бутербродов. Он хорошо сочетается с мёдом и орехами, солёными крекерами или даже фруктами. Главное — это уверенность, что все ингредиенты натуральные и свежие. После того как попробуете этот сыр, скорее всего, будете готовить его снова и снова.

