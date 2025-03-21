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Россияне смогут получить бесплатный земельный участок второй раз. Но есть условие

Президент России Владимир Путин подписал закон,...

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Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий существенные изменения в Земельный кодекс страны, предоставляющий возможность гражданам получить бесплатный земельный участок во второй раз.

Это изменение направлено на улучшение соотношения между трудовыми обязанностями и временем отдыха граждан.

Основные положения нового закона

  • Двойное право на землю: Согласно новому закону, граждане теперь могут получить бесплатный земельный участок второй раз, если первый участок стал недоступен по объективным причинам, таким как чрезвычайные ситуации природного характера, техногенные происшествия или боевые действия.
  • Критерии для второго участка: Второй участок должен находиться в том же регионе, что и первый, и его площадь не должна превышать первоначальную более чем на 15%. При этом возвращать первый участок не требуется.

Как получить участок?

  • Правообладатели: К льготным категориям, которым может быть предоставлен земельный участок, обычно относятся многодетные семьи, инвалиды, герои России и герои труда, ветераны, военнослужащие и участники боевых действий, а также их семьи.
  • Способы получения земли: Земельный участок может быть предоставлен как в аренду без торгов, так и в собственность бесплатно в зависимости от категории гражданина и законодательства конкретного региона.

Важность нововведения

Этот закон открывает новые возможности для граждан, которые пострадали от нестабильных условий или катастроф.

Он также способствует более гибкому и справедливому распределению земельных ресурсов, что может значительно улучшить качество жизни многих россиян, сообщает dzen.

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