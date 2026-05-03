Население Казани превысило 1,3 млн человек

Диляра Аминова Редактор выходного дня
По данным на 1 января 2025 года, численность населения Казани составила более 1,3 млн человек, что позволило городу занять пятое место среди российских городов. За прошедший год в городе родилось свыше 14 тысяч детей, а количество студентов из других регионов превысило 93 тысячи. Десятки тысяч иностранцев, преимущественно из стран СНГ, также выбирают Казань местом проживания. Согласно прогнозам городских властей, к 2050 году население может достичь 1,6 млн человек.

Рост численности населения связан с развитием городской инфраструктуры и созданием промышленных и информационных технологических кластеров. За последние 15 лет Казань трансформировалась в многофункциональный транспортный узел, конкурирующий с другими крупными российскими городами за привлечение квалифицированных кадров.

Однако интенсивное развитие города привело к росту стоимости жизни. В 2025 году региональная инфляция составила 6,64%, превысив среднероссийские показатели. Минимальный ежемесячный бюджет для обеспечения базового комфорта оценивается в 60 тысяч рублей, приблизившись к московским стандартам. Цены на жилье остаются высокими как на рынке покупки, так и в сегменте аренды.

Основными конкурентами Казани в привлечении населения являются Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург и Санкт-Петербург. Ключевое преимущество столицы Татарстана заключается в доступности современной инфраструктуры и стабильности развития городской среды, что обеспечивает долгосрочную привлекательность для жителей.

